Ceferistii au protestat in fata Ministerului Transporturilor, nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar

Gheorghe Chitu, presedintele sindicatului Miscarea Feroviara, a anuntat ca a fost depus un memoriu la ministrul Transporturilor."Conditiile de transport sunt foarte dificile, conditiile de siguranta sunt foarte periculoase, am ajuns sa cumparam din proprii bani atat scule, cat si piese, ca sa mentinem acest transport feroviar. A fost prezentat un memoriu domnului ministru, iar dansul a venit cu o notificare catre noi si o promisiune ca se vor indrepta lucrurile, dar nimic concret", a spus Chitu.Mitingul de protest s-a petrecut in ziua in care s-au implinit 85 de ani de la Greva Ceferistilor din 1933.La protest au participat membrii de la"Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN si federatiile sindicale feroviare FNFMCV, FNSIF, FNDF, FMLR, ELCATEL, FAFPrintre nemultumirile sindicalistilor se numara tergiversarea aprobarii Legii privind Statutul Personalului Feroviar, subfinantarea infrastructurii feroviare de stat (subfinantarea CNCF "CFR" SA), lipsa achizitiilor de material rulant nou, efectuarea cu intarziere a platilor salariilor lunare a angajatilor SNTFC CFR Calatori SA si CN CF CFR S si instrainarea si/sau distrugerea spitalelor CFR care sunt patrimoniu al Cailor Ferate Romane.Ministrul Transporturilor, a spus intr-o postare pe Facebook ca ministrul Lucian Sova a discutat vineri cu Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania ca sa gaseasca impreuna solutii pentru lipsa vagoanelor CFR Calatori si mentinerea in circulatie a cat mai multor trenuri.Protestul a avut loc in ziua in care s-au implinit 85 de ani de la un eveniment important din perioada interbelica: greva de la Atelierele CFR Grivita.Pe 16 februarie 1933 muncitorii de la aceste ateliere au protestat din cauza scaderii salariilor si conditiilor tot mai grele de munca, mai ales ca si Romania era afectata de Marea Criza si comenzile erau tot mai putine.Muncitorii s-au revoltat, instigati si de grupuri de comunisti, iar Armata si Jandarmeria au primit ordin sa traga, sapte oameni fiind omorati. Printre ei s-a numarat si Vasile Roaita, transformat apoi in erou de regimul comunist.