VIDEO Pro Infrastructura: Dovada ca Loturile 3 si 4 din A10 Sebes - Turda sunt perfect functionale. CNAIR tergiverseaza deschiderea a 28,75 km de autostrada, in timp ce pe drumul national paralel (DN1) a avut loc chiar aseara un accident grav!

"Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta din urma fiind gata inca de la finalul lunii noiembrie 2017", sustine Asociatia Pro Infrastructura "In cadrul discutiilor din ultimele luni dintre CNAIR, constructorul Porr si consultantul de pe lotul 4, data pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor pe acest contract a fost stabilita pentru ziua de ieri, 15.02.2018. Constructorul a confirmat in repetate randuri aceasta data, asumandu-si ca va finaliza in timp util lucrarile supuse receptiei. CNAIR a promis ca va efectua testele necesare prin CESTRIN si ca se va prezenta cu rezultatele obtinute pe 15.02.2018. Insa ieri oficialii CNAIR nu au ajuns pe santier", sustine ONG-ul care monitorizeaza proiectele de infrastructura."Lucrarile aferente autostrazii au fost finalizate. Porr si-a respectat partea de intelegere. Ce a facut CNAIR? In stilul caracteristic din ultimul an, a lipsit, nu a trimis nicio notificare in acest sens si a demonstrat inca odata ce partener "serios" este statul roman. Coincidenta sau nu, zilele acestea, consultantul platit de CNAIR a inceput sa "gaseasca" diferite defecte pe tronsonul de autostrada, cum ar fi un podet de beton neconform de pe drumul de intretinere, un gard de protectie netensionat si alte nimicuri (care, chiar daca ar fi probleme reale, pot fi rezolvate dupa ce se da drumul la trafic).", sustine API."In timp ce CNAIR incearca sa intimideze constructorul folosindu-se de consultant, cautand nod in papura si intarziind nejustificat deschiderea circulatiei, pe drumul national paralel (DN1) a avut loc chiar aseara un accident grav! In imaginea capturata de pe Waze ( atasata mai jos ) puteti observa lungimea coloanei de masini care s-a format. Acest lucru nu s-ar fi intamplat daca autostrada ar fi fost deschisa!", mai precizeaza asociatia. HotNews.ro a scris miercuri ca joi ar urma sa se faca receptia Lotului 4 al Autostrazii Sebes - Turda, lucrarile fiind in mare parte finalizate. Compania de Drumuri a infirmat , insa, joi informatia ca receptia ar urma sa aiba loc, sustinand ca lucrarile nu sunt de fapt gata."Oficial nu a fost vorba niciodata sa facem receptia in februarie. Asteptam, ca de obicei, ca antreprenorul si consultantul sa ne anunte oficial ca s-au incheiat lucrarile si abia de atunci noi declansam procedura de receptie", a declarat pentru HotNews.ro purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu."In prezent, nu sunt finalizate toate lucrarile care sa asigure siguranta. Lipsesc garduri montate, nu sunt finalizate taluze, santuri sau drumuri tehnologice", a spus reprezentantul CNAIR."Recomandarea consultantului a fost sa discutam despre procedura de receptie abia in luna martie cand aceste lucrari ar putea fi gata. Receptia nu se va face decat cand toate aceste lucrari vor fi gata. Inspectia pentru receptie se va face probabil in luna martie", a mai spus Serbanescu.In urma cu o zi, Asociatia Pro Infrastructura acuza ca oficialii CNAIR nu vor face receptia Lotului 4, "desi este practic finalizat si se poate circula pe autostrada in conditii de maxima siguranta".La inceputul lunii ianuarie o comisie a CNAIR a refuzat sa faca receptia celor 12 km de autostrada de pe Lotul 3, desi acestia era finalizati inca din decembrie 2017. Fara acest lot circulatia rutiera pe Lotul 4 adiacent nu ar putea fi deschisa.Compania de Drumuri sustine ca refuzat receptia pentru ca ar fi gasit neconformitati, insa consultantul proiectului care a avizat lucrarile efectuate este tocmai Directia Drumuri si Poduri Cluj, in subordinea CNAIR.Oficialii CNAIR sustineau ca nu erau intrunite elementele pentru siguranta rutiera - "exces de bitum" sau "elemente de planeitate executate neconform" sunt cateva dintre neconformitatile indicate.