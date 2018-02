CFR Calatori spune ca vor fi anulate permanent aproximativ 20-25 de trenuri de la 1 martie

Lista finala cu trenurile care vor fi scoase permanent sau in anumite zile ar trebui sa fie publicata saptamana viitoare.Dintre cele 1.200 de trenuri CFR care circula zilnic, in jur de 25 vor fi anulate."Sunt propuse spre anulare in acest moment aproximativ 2% dintre trenurile prevazute in Mersul Trenurilor. De asemenea, alte cateva trenuri isi vor reduce traseul, iar unele vor fi anulate doar in zilele fara trafic: 1 ianuarie, Zi de Paste, Rusalii, Craciun etc, trenurile de naveta in zilele de sambata si duminica", spun cei de la CFR Calatori, intr-un raspuns remis HotNews.ro.Compania spune ca vor fi anulate trenuri cu care circulau sub 10 calatori si adauga ca vagoanele vor fi redistribuite catre trenuri care acum sunt foarte aglomerate. De precizat ca in unele cazuri, de la inceput de februarie,"Din reducerea serviciilor de transport - prin anularea unor garnituri la care traficul de pasageri este foarte mic, in medie sub 10 pasageri/tren, si a caror circulatie nu se justifica financiar - vor rezulta vagoane care pot fi redistribuite in compunerea trenurilor care circula pe rute solicitate de pasageri, ca de exemplu zone turistice si zone cu trafic crescut de naveta".CFR spune ca discuta cu autoritatile si institutiile locale, primarii, scoli, reprezentanti din zona privata locala, cu scopul de a identifica masurile cele mai potrivite, (de exemplu cumpararea unui numar lunar de abonamente) pentru a justifica si din punct de vedere comercial-financiar mentinerea circulatiei trenurilor de pasageri care la acest moment inregistreaza trafic redus.CFR Calatori are 850 de vagoane de clasa I si II si 120 de vagoane speciale (cuseta, dormit, restaurnat). In conditiile in care numarul de pasageri transportati a crescut anul trecut cu 1,5 milioane anul trecut, datorita gratuitatii oferita studentilor, este mare nevoie de 350-400 de vagoane noi. Numarul de vagoane este la jumatate fata de acum 10-15 ani si de peste trei ori mai mic fata de 1990.CFR spune ca din 2011 nu au mai fost alocate de la Bugetul de stat fonduri financiare de investitii pentru achizitia de material rulant nou.