Comisia Europeana a aprobat o finantare de 1,3 miliarde euro pentru reabilitarea a 140 km de cale ferata intre Arad si Simeria

Simeria - Gurasada 41 km

Gurasada - Ilteu 22 km

Ilteu - Barzava 34 km

Barzava - Km 614 42 km

Cel de 27 km dintre frontiera cu Ungaria si Km 614, cu un grad de executie de peste 96%.

Cel de 36 km intre Micasasa si Coslariu este gata in proportie de 98%.

"Lucrarile se vor concentra in mod semnificativ pe cresterea vitezei si sigurantei deplasarii pe sectiunea dintre km 614 si orasul Simeria, prin reabilitarea si modernizarea a 13 gari din aceasta sectiune, imbunatatirea sistemelor de semnalizare si informare a pasagerilor si construirea infrastructurii conexe necesare, cum ar fi poduri si tunele", se mentioneaza in comunicatul CE.Ministerul Transporturilor a semnat in noiembrie 2017 cererea de finantare pentru reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera Curtici-Simeria, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/ h, intre km 614 si Simeria.Valoarea totala a proiectului este de 9.52 miliarde lei si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% din valoarea totala eligibila aprobata, respectiv 6 miliarde lei va fi asigurata din Fondul de Coeziune, iar restul de finantare in valoare de 3.51 miliarde lei va fi asigurata de la bugetul de stat.Viteza maxima operationala va creste la 160 km/h pentru trenurile de pasageri si la 120 km/h pentru trenurile de marfa. Intre Arad si Simeria trenurile de pasageri ar trebui sa faca 74 de minute si nu 148 de minute ca in prezent.Intre Sighisoara si Arad trenurile circula cu o viteza medie de 50 km/h.Se estimeaza ca lucrarile vor fi gata in 2020 si exista patru subtronsoaneLucrarile au inceput de mai multi ani pe coridorul IV feroviar, cele mai avansate tronsone fiind urmatoarele:Pe alte subtronsoane stadiul lucrarilor este cuprins intre 60% si 85%