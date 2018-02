Veolia spune ca lucreaza "in regim de urgenta" cu CFR pentru indepartarea de pe calea ferata a pasarelei cazuta langa Ploiesti

16032 (Brasov-Bucuresti) - stationeaza in Ploiesti Vest

15124 (Slanic - Ploiesti Vest) - stationeaza in Ploiesti Vest

1644 - (Baia Mare-Bucuresti Nord) stationeaza in Buda

15531 (Bucuresti - Brasov)- stationeaza la intrare in Ploiesti Vest

1631 (Brasov-Bucuresti) - stationeaza la intrare in Ploiesti Vest

3001 (Bucuresti - Brasov) - stationeaza in Brazi

Reamintim ca miercuri dimineata, langa Gara de Vest din Ploiesti, o pasarela metalica grea de 4 tone si lunga de 15 metri, prin care trece o conducta de apa, s-a prabusit peste liniile ferate.Ce spune Veolia Energie Prahova cu privire la pasarela de inspectie a Magistralei 2 Sud, care s-a desprins si a cazut in zona garii Ploiesti Vest, in aceasta dimineata.Madalina Lupea, prefectul judetului Prahova spune ca circulatia trenurilor va fi blocata cel putin pana la orele pranzului. Se asteapta o macara de la Bucuresti, de la CFR, pentru ridicarea structurii metalice.Sase trenuri stationeaza din jurul orei 7.20 in diverse gariDin Gara de Nord nu au mai plecat trei trenuri1636 Bucuresti - Brasov1623 Bucuresti - Sibiu15933 Bucuresti - BrasovSite-ul local de stiri republikanews a pus si un mic video de la locul accidentului