Trenurile circula in conditii normale la Ploiesti, unde s-a prabusit pasarela. In a doua parte a zilei de miercuri trenurile spre Ardeal au avut intarzieri si de pe peste doua ore

Condiţii normale de circulaţie pe firul II între Brazi - Ploieşti Vest - Buda şi pe liniile 3-4-5 din staţia Ploieşti Vest

Circulaţia feroviară a fost reluată în condiţii normale de trafic pe firul II între Brazi - Ploieşti Vest - Buda şi pe liniile 3-4-5 din staţia Ploieşti, începând cu ora 03.00.

Personalul de specialitate al SC Electrificare continuă lucrările de reparaţii la instalaţia de alimentare cu energie electrică şi pe firul I de circulaţie.

CFR Infrastructura spune, in cea mai recenta comunicare, ca locomotivele electrice circula pe firul catre Bucuresti si se lucreaza pentru redeschiderea celuilalt fir.Pasarela metalica s-a prabusit miercuri la 7.20 si circulatia a fost reluata in jurul ore 12.50 cand a trecut trenul Budapesta - Viena. Timp de mai bine de 12 ore au fost utilizate locomotive diesel, iar cei de la CFR Infrastructura au lucrat pana dupa miezul noptii la instalatiile electrice grav avariate.Utilaj feroviar in gara Ploiesti Vest (foto - HotNews)La cateva ore de la momentul redeschiderii circulatiei la Ploiesti Vest, trenurile catre Ardeal, dar si cele care veneau dinspre Ardeal, au acumulat intarzieri mari fiindca au stationat chiar si peste doua ore in gari precum Brazi si Buda.De exemplu IR 1741 care pleaca la 18.45 din Bucuresti a primit unda verde la 19.06 si a ajuns la Ploiesti Vest la 21.42.Un alt exemplu: IR 1641 a plecat din Bucuresti la 21.10, a stationat 106 minute la Brazi si apoi 24 de minute la Buda, unde acumulase in total doua ore si 22 de minute intarziere. Am calatorit cu acest tren, iar pasagerii nu au fost preveniti cand si-au luat biletele ca exista probleme si ca pot fi intarzieri mari.(foto - CFR Infrastructura)