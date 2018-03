CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an. Compania are de recuperat creante restante de 344,5 milioane lei

o serie de masuri de ajutor de stat in favoarea CFR Marfa, constand in conversia creantelor in actiuni in valoare de 1 669 de milioane RON (circa 360 de milioane EUR) in 2013;

necolectarea, cel putin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurari sociale si a taxelor datorate de CFR Marfa, precum si a datoriilor companiei fata de CFR Infrastructura.

De asemenea, compania are de recuperat creante restante de 344,5 milioane lei, dar are de facut plati restante de 320 milioane lei.In plus, cheltuielile de natura salariala vor fi majorate in acest an la 308,7 milioane lei, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii.Societatea estimeaza pentru sfarsitul anului un numar de 6.600 de salariati.Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala este planificat la 4.071 lei de persoana.CFR Marfa a fost constituita ca societate pe actiuni la 1 octombrie 1998, ca urmare a reorganizarii operatorului feroviar istoric roman, Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane ("SN CFR"). CFR Marfa furnizeaza servicii de transport feroviar de marfuri, cum ar fi, printre altele, carbune din productia interna, ciment, produse chimice, cereale si oleaginoase, lemn, sare si metale.In decembrie 2017 Comisia Europeana anunta ca a lansat o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului roman de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.In vizorul Comisiei erau doua probleme:Ministerul Transporturilor sustinea atunci faptul ca transformarea datoriilor CFR Marfa in actiuni nu reprezinta ajutor de stat. "Autoritatile romane au sustinut faptul ca masura nu reprezinta ajutor de stat in conditiile in care este indeplinit testul investitorului privat prudent, in contextul privatizarii iminente a companiei la acel moment. Comisia Europeana a fost, in principiu, de acord cu acest proces. Ca urmare a esecului procesului de privatizare, proces care nu a mai fost reluat, motivat de situatia economico - financiara dificila a societatii, Comisia Europeana a monitorizat acest caz".CFR Marfa face si obiectul unui dosar complex, mai multi directori fiind arestati in 2017 pentru ca au vandut la REMAT 2.450 de vagoane la pret de fier vechi. Prejudiciul in acest dosar a fost de peste 6 milioane euro.