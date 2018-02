Primul drum facut de chinezi: Compania SINOHYDRO va largi la patru benzi centura Capitalei intre DN2 si A2 pe 50,5 milioane de euro / Drumul are intersectii proiectate cu giratorii alungite, in loc de pasaje fara conflicte de trafic

Nu exista rampe dedicate pentru virajul la stanga

Compania de Drumuri anunta ca ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL a castigat licitatia pentru modernizarea la 4 benzi a centurii Capitalei intre DN2 (Voluntari) si A2 (Autostrada Soarelui).Valoarea de semnare a contractului este de, iar durata contractului este de 123 luni, din caresi 108 luni perioada de notificare a defectiunilor (garantie conform duratei ofertate in cadrul factorului de evaluare)."Contractul va fi semnat dupa epuizarea perioadei de depunere a contestatiilor sau dupa solutionarea tuturor contestatiilor, daca va fi cazul", informeaza CNAIR.este o companie de constructie detinuta de statul chinez, unul dintre cei mai mari constructori de hidrocentrale din lume. In Europa compania lucreaza la realizarea si extinderea unor canale in Polonia, constructia unei hidrocentrale in Serbia si a unui drum de ocolire in Georgia. Compania a mai incercat in Romania sa castige un contract pe un lot din Autostrada Transilvania, dar fara succes.Daca acest contract va fi semnat, va fi practic primul proiect rutier la care va lucra o firma din China in Romania.In domeniul constructiilor rutiere, SINOHYDRO are in portofoliu numeroase proiecte in China, Bangladesh, Bolivia, Cambodia, Botswana, Congo, Etiopia, Maroc, Sudan, Mauritius, Sri Lanka, Tajikistan, Kirghistan, Venezuela, Kenya, Malaezia, Macedonia, Georgia sau Kazahstan.Contractul pentru lotul DN2-A2 este unul de tip FIDIC Rosu, adica proiectarea este realizata deja, iar constructorul castigator la licitatie se va ocupa doar de executia lucrarilor.O problema apare, insa, la modul in care au fost proiectate intersectiile de pe tronsonul de 11,5 km.- intersectia cu DJ301 spre Cernica -, cu un giratoriu suspendat care nu presupune conflicte de trafic pe firul centurii., cele mai mari sosele cu care Centura se va intersecta,, in care fluxul de trafic de pe varianta ocolitoare a Bucurestiului va fi perturbat.Cele doua intersectii sunt foarte asemanatoare cu intersectia proiectata si construita in zona podului Otopeni-DN1 in 2010 odata cu realizarea extinderii la patru benzi a sectorului respectiv. Intersectia s-a dovedit a fi deficitara, cauzand numeroase perturbari in fluxul de trafic. Din acest motiv tocmai CNAIR a decis sa reconfigureze in 2017 intersectia, sa "anuleze" practic giratoriul alungit prin montarea de parapete si sa faca doua sensuri giratorii de-o parte si de alta, la distante de cativa kilometri, pentru ca soferii sa poata intoarce.Proiectul centurii DN2-A2 a fost scos miercuri la licitatie,de cand un alt contract pentru acelasi tronson a fost reziliat , iar in timpul care s-a scurs autoritatile de la drumuri au refacut partial proiectul si au declarat public ca toate intersectiile vor fi gandite din start denivelate, fara conflicte de trafic.prezinta nodul giratoriu alungit pe care Compania de Drumuri l-a blocat cu parapete si l-a reconfigurat total. Fata de acesta, intersectia cu DN2 nici macar nu are o banda dedicata pentru inainte pe sensul Voluntari->A2, asa cum se intampla la DN1-Otopeni pentru sensul Voluntari->Chitila.---sila nivelul centurii este cea cu. Aici va fi un sens giratoriu suspendat deasupra DNCB:, iar practic cei care vor veni dinspre Voluntari si intentioneaza sa intre pe DN3 vor trebui sa mai parcurga cativa kilometri pana la giratoriul de la Cernica unde sa intoarca. Aseamanator, cei care vor veni de pe DN3 si vor dori sa o ia spre A2, vor trebui sa mai conduca o bucata spre DN2 si sa intoarca la unul din giratoriile de pe parcurs.