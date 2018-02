VIDEO China dezvolta trenuri capabile sa ruleze cu 400 km/h

Din 21 septembrie 2017 trenurile de pe ruta Beijing-Shanghai ruleaza cu 350 km/h, la sase ani dupa ce viteza a fost redusa la 300 km/h dupa doua accidente grave soldate cu zeci de morti. O ancheta extinsa a scos la iveala multe nereguli tehnice si coruptie larg raspandita.In acesti ani s-au facut teste intense, iar concluzia este ca 350 km/h poate fi considerata o viteza sigura. Acum sunt planuri clare de a duce viteza la 400 km/h, dar vor trebui facute modificari la linii.Trenurile chineze dispun si de un sistem ultra-sofisticat care sa permita oprirea automata a garniturii in caz ca este detectat un obstacol pe linie sau daca sunt conditii meteo vitrege. Chiar si asa, un tren ce ruleaza cu 350 km/h are nevoie de cativa kilometri pentru a opri.China a lansat in 2008 prima linie de mare viteza, intre Beijing si Tianjin, iar de atunci nu s-a mai oprit cu inaugurarile.Intre Beijing si Shanghai sunt 1.300 km, iar trenurile fac sub patru ore si jumatate. Intre Lanzhou si Urumqi sunt 1.700 km, iar trenurile fac 11 ore. Trenurile sunt utile si pe distante scurte: de exemplu intre Shanghai si Suzhou sunt 85 km si cel mai rapid tren face 22 minute.