A fost desemnat constructorul pentru Centura de Sud a Timisoarei - un drum nou de 25 de km, dar care va avea doar o banda pe sens. Costul? 59 milioane de euro

"A fost desemnata castigatoare oferta depusa de TIRRENA SCAVI S.p.A, iar valoarea de semnare a contractului este de 272.432.921,95 lei fara TVA", a transmis CNAIR printr-un comunicat.Licitatia pentru proiectarea si executia Centurii Sud Timisoara a fost lansata la final de aprilie 2017, dupa ce anterior Compania de Drumuri anulase o licitatie pentru proiectarea drumului direct la 4 benzi.Conform cerintelor din caietul de sarcini, platforma drumului va avea o latime de 10 m, din care 2X3,5m vor fi benzile si 2X1,5m vor fi acostamentele. Lungimea tronsonului va fi de 25,690 km.Variantei de Ocolire Timisoara Sud are ca principala atributie fluidizarea traficului intern si international care intra in tara prin zona Stamora Moravita, se desfasoara pe DN 59, ajunge in zona Timisoara si se indreapta catre centrul tarii pe DN 6 sau pe sectoarele de autostrada Arad - Timisoara - Lugoj.