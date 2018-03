CFR Calatori estimeaza ca va avea pierderi de 368 milioane lei in acest an, de patru ori mai mult decat in 2017

CFR Calatori estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei in acest an si venituri totale de 2,08 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor, citat de news.ro.





Comparativ, potrivit bugetului rectificat pentru 2017, CFR Calatori estima pentru anul trecut pierderi de 90,5 milioane lei si venituri totale de 2,15 miliarde de lei.





De asemenea, compania si-a planificat investitii de 65 milioane lei in acest an. Compania si-a bugetat cheltuieli totale in suma de 2,45 miliarde lei.





Cheltuielile de natura salariala au fost majorate la 835,5 milioane lei, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017, dar si ca urmare amodificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii, arata proiectul de act normativ.





CFR Calatori are circa 13.000 de salariati. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala este de 5.272 lei.





Compania are de incasat creante restante de 185 milioane lei si estimeaza plati restante de 119 milioane lei la finalul anului.