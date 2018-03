CFR a lansat licitatia pentru realizarea studiului de fezabilitate a liniei de cale ferata dintre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni

Studiul in intregimea lui are un termen de realizare de 14 luni, insa este impartit in doua faze. Prima faza trateaza conexiunea caii ferate, cu Aeropoprtul; Otopeni prin subtraversarea DN1 si o noua Gara langa Terminalul Sosiri si are termen de realizare sase luni. Faza a doua, cu termen de realizare 12 luni (fazele se suprapun) trateaza extinderea legaturii feroviare pana spre viitorul Terminal 2 al aeroportului."Studiul de Fezabilitate va prezenta cea mai buna varianta pentru legatura pe calea ferata intre statia Bucuresti Nord si Aeroportul International Henri Coanda, in conformitate cu standardele impuse pentru Coridoarele Europene si Coridoarele TEN-T, respectand totodata specificatiile tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Romaniei", se mentioneaza intr-un comunicat al CFR.Traseul Gara de Nord - Aeroport ar trebui sa aiba 19 km, iar 17 km exista deja, fiindca este traseul liniei Bucuresti-Urziceni. Mai trebuie facuta subtraversarea DN1 intr-o zona cu trafic foarte intens si trebuie realizat terminalul de pasageri din zona aeroportului.Proiectul unei legaturi feroviare directe intre Bucuresti si Aeroportul Otopeni, cu o gara semi-ingropata in zona terminalului sosiri, este una din lucrarile incepute in forta pe final de mandat al cabinetului Ciolos, in a doua parte din 2016, si lasat "mostenire" guvernarii PSD. Costurile erau estimate a fi in jurul a 100 milioane euro.Inclus in Master Plan, cu finantare europeana nerambursabila, proiectul prevedea realizarea pana in 2018 a inca 2 km de cale ferata pe langa cea existenta si care sa subtraverseze DN1 pana la Aeroport. Scopul final? Trenuri care sa faca 18 minute din gara de Nord pana la Aeroport, alte garnituri care sa faca opriri mai dese pe traseu in nordul Capitalei si trenuri directe spre/catre Otopeni din orase precum Brasov, Constanta, Galati, Craiova sau din nordul Bulgariei.Insa proiectul s-a blocat si nu s-a facut nimic in 2017, aparand probleme in documentatiile pentru licitatii.Pana atunci, cei care vor sa mearga din Bucuresti la Otopeni cu transportul in comun, fie aleg liniile de autobuz 780 (din Gara de Nord) sau 783 (din Piata Unirii), fie aleg trenul, insa drumul dureaza mult fiindca prima oprire este de dupa 45-50 minute cu trenul intr-o halta numita P O Aeroport si apoi urmeaza un drum cu microbuzul.