Fostul director al CNAIR Narcis Neaga, numit membru in CA al companiei. Asociatia Pro Infrastructura: Perioada mandatului sau a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania"

Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Narcis Neaga a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania din ultimii ani". Narcis Neaga a fost cercetat de procurorii DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, dar clauza a fost clasata.

Narcis Neaga a fost director general al CNAIR in perioada 2012-2015.

Asociatia Pro Infrastructura afirma ca in perioada mandatului lui Neaga deschiderea circulatiei pe lotul 3 al Autostrazii A1 Orastie-Sibiu s-a facut prin musamalizarea sutelor de defecte tehnice, fapt care a dus la vestita demolare pe 200 de metri (la "groapa") si inchiderea circulatiei pentru un an, timp in care au murit mai bine de 10 persoane pe drumul national paralel (DN1).

Tor in timpul mandatului lui Neaga la conducerea CNAIR, lansarea licitatiilor pentru loturile 2, 3 si 4 ale Autostrazii A1 Lugoj-Deva s-a facut fara a avea acordul de mediu revizuit, fapt care a creat problema tunelurilor de pe lotul 2 (blocaj inca nerezolvat) si, in plus, s-au lansat aproximativ 20 de licitatii pentru pregatirea unor proiecte de autostrazi si drumuri expres, anulate in marea lor majoritate, afirma Asociatia Pro Infrastructura.

Organizatia mai spune ca pentru proiectul A1 Sibiu-Pitesti licitatia pentru revizuirea studiului de fezabilitate s-a lansat la un pret derizoriu, ignorand avertismentele Comisiei Europene, fapt care a dus la rezilierea contractului in anul 2017.

"Ideile geniale ale dlui Neaga de a construi in concesiune (sau parteneriat public privat - PPP) Autostrada A0 Sud si Autostrada A12 Craiova-Pitesti au tergiversat implementarea acestor investitii si s-a pierdut timp pretios fara sa se avanseze deloc. Tot in timpul "erei" Neaga s-a ratat (pentru a treia oara) realizarea Autostrazii A3 Comarnic-Brasov prin PPP, autoritatile fiind nevoite sa rezilieze contractul semnat cu asocierea castigatoare. Nu in ultimul rand, rezilierea defectuoasa a contractului cu Bechtel (in 2013) a dus la aparitia proiectului separat pentru podul Gilau, un ciot de nici 800 de metri care a transformat lotul Gilau-Nadaselu in autostrada-muzeu si care va fi gata abia in toamna acestui an", mai arata Asociatia Pro Infrastructura.

Organizatia "dezaproba categoric" decizia ministrului Lucian Sova de a-i oferi lui Neaga un post in Consiliul de Administratie al CNAIR si isi exprima speranta ca ministrul "isi va reconsidera pozitia in cel mai scurt timp".

Narcis Neaga a fost demis de la conducerea CNAIR in decembrie 2015, ca urmare a unei inspectii a Corpului de control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele nereguli depistate in constructia autostrazii Sibiu-Orastie.

El a fost cercetat de procurorii DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, iar in decembrie 2015 el a fost plasat sub control judiciar in acest dosar. Dosarul a fost ulterior clasat pentru ca Neagă si restul inculpatilor nu ar fi încălcat legislația primara astfel încât să fie considerat abuz în serviciu, asa cum a decis Curtea Constituțională.