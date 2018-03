In ce stadiu sunt lucrarile de modernizare a caii ferate de pe Coridorul IV si cand vor circula trenurile cu viteza decenta intre Brasov si Arad

Coridorul IV Pan-European are 2.000 km si cuprinde traseul Nurnberg - Praga - Viena - Budapesta - Curtici - Simeria - Sighisoara - Brasov - Bucuresti-Constanta.Sunt deja cativa ani de cand vitezele medii ale trenurilor pe traseul Brasov-Sighisoara-Simeria sunt de 45-50 km/h si situatia va mai dura cel putin trei-patru ani. Doar pe cei 17 km dintre Arad si Curtici se circula cu o medie de 70 km/h, in timp ce in noul Mers al Trenurilor au fost modificati timpii si intre Arad si Simeria, astfel ca trenurile fac trei ore pe 158 km care si ei vor fi reabilitati ca parte a unui proiect de aproximativ 2 miliarde euro.Este un, costurile pentru cei 215 km in care lucrarile au atins un stadiu avansat fiind de peste 1,2 miliarde euro.Cel mai intarziat contract este pe sectiunea Vintu de Jos - Coslariu, acolo unde contractul a fost semnat inca din decembrie 2011, iar lucrarile aveau termen de finalizare in doi ani si jumatate (30 de luni). Alte contracte aflate in intarziere sunt cele dintre Coslariu si Sighisoara, contracte semnate inca din 2012, fiecare cu termen de finalizare de 3 ani...Inca din 2013 se vorbea de intarzieri uriase, mai ales ca unele tronsoane trebuiau sa fie gata in 2014 si 2015. CFR a spus ca pe anumite tronsoane constructorii "s-au mobilizat insuficient", ministrii Transporturilor au facut promisiuni si au dat termene, dar acum, la cativa ani, se circula cu viteza de sub 50 km/h pe mai bine de 250 km din Ardeal si din vestul tarii.Cum tronsoanele au strans mari intarzieri au dus la pierderi substantiale de fonduri din fostul exercitiu financiar european 2007 - 2013. Nefiind terminate la timp, proiectele au fost "fazate" in noul exercitiu european 2014 - 2020 si, practic, au "muscat" din noile fonduri europene ce ar fi putut fi folosite pe proiecte noi.Cand si unde se vor vedea primele rezultate in teren? Din editia viitoare a Mersului Trenurilor, intre Copsa Mica si Teius. "Conform graficului de executie, primul tronson pe care se va circula cu viteza sporita, odata cu finalizarea lucrarilor de modernizare, este tronsonul Coslariu-Micasasa", se arata intr-un raspuns al CFR Infrastructura..Tronsonul Simeria - Sighisoara are o lungime totala de 173,47 km, iar executia lucrarilor de reabilitare inregistreaza un stadiu fizic cuprins intre 84% si 99%. 85 la suta din fonduri vin din bani europeni si restul de la bugetul de stat.Mai exista doua tronsoane pe o distanta totala de 141 km: Km 614 (langa Arad) si Simeria, unde lucrarile nu au inceput, iar costurile estimate sunt de 9,5 miliarde lei. Lucrarile ar putea sa fie gata in 2020, desi pare greu de crezut.Care este stadiul lucrarilor pe tronsoane?Progresul fizic pentru proiectele aflate in derulare este urmatorul:a) Tronson 1: Frontiera - Curtici - Arad - km 614 - 41 km: lucrarile de modernizare a infrastructurii feroviare sunt finalizate, in prezent se afla in perioada de testare sistemul ERTMS/ETCS Nivel 2.De precizat ca ERTMS este sistemul tehnic european de management al traficului si control a vitezei trenuluiValoare: 1.080.484.729,25 RON (cca. 231 milioane euro)Constructor: Asocierea ALSTOM TRANSPORT S.A - SWIETELSKY BAU GESELL SACHAFT m.b.H - ASTALDI S.p.A ￯-EURO CONSTRUCT TRADING-98 S.R.L - DAFORA S.A.b) Reabilitare linie de cale ferata Sighisoara-CoslariuSectiunea Atel - Sighisoara 23,3 km - Executia lucrarilor de constructii si instalatii 88.20%;Valoare: 872.643.737,73 RON (cca 187 milioane euro)Lungime: 28,22 KmConstructor: Asocierea FCC CONSTRUCCION SA ALPINE Bau GmbH SC AZVI SA.Sectiunea Atel - Micasasa 29,6 km - 86.20%;Valoare: 747.497.929,80 RON (cca 160 milioane euro)Constructor: FCC CONSTRUCCION S.A. ALPINE BAU GmbH AZVI S.A. S.C. STRACO GRUP S.R.L., denumita Asocierea FCC ALPINE AZVI STRACO section Atel - Micasasa, lider al asocierii fiind FCC CONSTRUCCION S.A.Sectiunea Micasasa - Coslariu 36,6 km - 98.90%;ERTMS - 71.00%Valoare: 721.852.150,60 RON (cca 154 milioane euro)Constructor: AKTOR TEHNICAL SOCIETE ANONYME ( AKTOR S.A ) ￯ SC ARCADA COMPANY S.A, denumita Asocierea AKTOR ARCADAc) Reabilitare linii de cale ferata Coslariu- Vintu de Jos - SimeriaVintu de Jos - Coslariu 35,4 km - 84.37%;Valoare: 766.924.828,85 RON (cca 164 milioane euro)Cosntructor: IMPRESSA PIZZAROTTI &CS.p.AVintu de Jos - Simeria 43 km - 88.25%;ERTMS - 61.00%;Valoare: 1.350.523.773,99 RON (cca 304 milioane euro)Constructor: Asocierea dintre SWIETELSKY 0 STRABAG, ALSTOM - ARCADA EURO CONSTRUCT TRANSFEROVIAR GRUPProgramele de reabilitare a infrastructurii si suprastructurii feroviare aflate in executie pe tronsonul Simeria - Sighisoara acopera toate tipurile de lucrari feroviare (linii, peroane, instalatii de siguranta si dirijare a traficului, gari, puncte de oprire, poduri, podete, tuneluri, pasaje pietonale, treceri la nivel si substatii de tractiune),(sursa foto - CFR Infrastructura)d) TRONSON 2 km 614 (langa Arad) - Barzava - Ilteu - Gurasada si TRONSON 3 Gurasada - Simeria 141 kmPe aceasta linie trenurile de calatori circulau la data intocmirii proiectului cu o viteza medie tehnica de 78 km/h, iar viteza maxima admisa era de 100km/h pentru trenurile de calatori si 60km/h pentru trenurile de marfa.Implementarea proiectului va permite circulatia cu viteza de 160 km/h pe o lungime de cca. 89% din lungimea sectiunii. Pe 6% din lungime se va circula cu viteza de 120 km/h, iar pe 5% din lungime se va circula cu viteza de 100 km/h.Valoarea totala a proiectului pentru reabilitarea celor 141 km este de 9.52 miliarde lei si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% din valoarea totala eligibila aprobata va fi asigurata din Fondul de Coeziune, iar restul de finantare va fi asigurata de la bugetul de stat.Pentru acest proiect Comisia Europeana a anuntat pe 19 februarie ca da aprobarea pentru o finantare europeana de 1,3 miliarde euro.Sub-tronsonul 2a: km 614 - Cap Y Barzava:Valoare: 1.689.959.733,89 RON (circa 362 milioane euro)Asocierea Astaldi S.p.A., FCC Construccion SA, Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. si SC Thales Systems Romania SRL denumita "Asocierea Astaldi-FCC-Salcef-ThalesSub - tronson 2b: Cap Y Barzava - Cap Y IlteuValoare: 1.783.393.462,68 RON (382 milioane euro)Asocierea Astaldi S.p.A., FCC Construccion SA, Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. si SC Thales Systems Romania SRL denumita "Asocierea Astaldi-FCC-Salcef-ThalesSub - tronson 2c: Ilteu - Gurasada;Tronson 3: Gurasada - Simeria;Valoare: 2.636.523.184,68 RON (circa 566 milioane euro)Asocierea "FCC - ASTALDI - CONVENSA, tronson" 3, formata din FCC Construcction SA, Astaldi S.p.A, Contratas Y Ventas SA - Lider Asociere FCC ConstrucctionContractele pentru executia lucrarilor pentru aceste subtronsoane au fost semnate in a doua parte din 2017.Pana in prezent, pe Coridorul IV paneuropean feroviar au fost realizate modernizarile pentru viteza de 160 km/h intre Bucuresti si Constanta (225 km), precum si intre Bucuresti si Predeal (140 km). Singura portiune din Coridoul IV aflata inca in pregatire este Predeal - Brasov - Sighisoara.Brasov-Sighisoara este un sector ce are mare nevoie de modernizare, de ani buni fiind restrictii de viteza. Daca acum un deceniu trenurile parcurgeau distanta de 129 km in sub o ora si 45 de minute, acum drumul dureaza cel putin doua ore si 35 de minute.Aproximativ 28 km de cale ferata de pe acest sector reprezinta subiectul unui plan de reabilitare de peste 2,8 miliarde lei. Este vorba de sectiunea dintre localitatile Cata si Apata, unde noul traseu va fi puternic modificat, urmand a fi construite trei tuneluri care in total vor avea peste 12 km.CFR SA a scos la licitatie, la finalul lunii septembrie 2017, modernizarea subsectiunii Apata-Cata, iar in prezent, se raspunde la clarificarile posibililor ofertanti pentru procedura de achizitie publicata in SEAP. Termenul de depunere al ofertelor a fost prelungit pana pe 13 martie 2018.Sursa de finantare este asigurata de Comisia Europeana prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), in proportie de 81,74%, iar cofinantarea in proportie de 18,26% de la bugetul de stat.