​FOTOGALERIE Imagini de pe santierul Magistralei 5 de metrou din Drumul Taberei: Cum arata spectaculoasa statie Valea Ialomitei

"Poate in mod surprinzator, nu lucrarile din teren dau acum cele mai mari emotii autoritatilor, ci licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizare a traficului. Fara acesta nu se poate circula. Licitatia a fost lansata in 30.05.2017 si inca nu avem un castigator desemnat", scrie Asociatia Pro Infrastructura care a vizitat santierul M5 si statiile Orizont, Raul Doamnei, Brancusi, Valea Ialomitei (depou si statie), Parc Drumul Taberei si Favorit."Suntem doar in faza de evaluare a ofertelor (urmatorul termen este 30.04.2018) si se asteapta solutionarea unei contestatii depuse in 19.12.2017 de catre un ofertant. Este dificil de estimat cand vom avea un castigator si cand se va semna contractul. Implementarea acestui sistem se va face in 9 luni de zile, conform specificatiilor contractuale, insa ni se promite ca se va incerca o urgentare a lucrarilor (7-8 luni cu tot cu teste)", detaliaza ONG-ul care monitorizeaza marile proiecte de infrastructura din tara.Oficialii Metrorex estimeaza ca in primul trimestru din 2019 vom merge cu metroul din Drumul Taberei si pana la Eroilor, insa API sustine ca termenul avansat este "foarte optimist pentru ca sunt inca multe lucrari de executat in teren si este foarte putin probabil sa avem finalizata licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizare a traficului pana la finalul lunii iunie 2018""Un termen realist si precis pentru inaugurare poate fi dat abia dupa ce acest contract este semnat. Simplu spus, trebuie sa avem in continuare rabdare pentru inca MINIM un an de zile", mai scrie Pro Infrastructura.Magistrala 5 a metroului bucurestean este unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura din Capitala. Noua linie, lunga de aproape 7 km va avea un numar de 10 statii si un depou. Valoarea totala a proiectului este de circa 3,12 miliarde lei cu TVA, iar contractele au fost semnate inca din 2011. Initial, termenul de finalizare era 2015, insa a fost amanat in repetate randuri, ultima promisiune fiind finalul lui 2018-inceputul lui 2019.