​​Drumul expres Pitesti - Craiova, in aer. Din noiembrie 2017 justitia a dat o decizie definitiva care presupune practic anularea si relansarea licitatiilor pentru doua tronsoane

"Admite in parte contestatia. Obliga intimata la eliminarea din documentatia de atribuire, astfel cum a fost clarificata, a cerintei evidentierii de catre ofertanti, in mod distinct, a sumelor alocate fiecarei categorii de cheltuieli din lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare. Obliga autoritatea contractanta sa evidentieze in mod distinct in documentatia de atribuire sumele alocate fiecarei categorii de cheltuieli din lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare. Dispune prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 10 zile, calculate de la data prezentei decizii. Mentine in rest Decizia CNSC nr. 2676/C9/3571/13.10.2017. Definitiva."

In iulie 2017 Compania de Drumuri (CNAIR) lansa o serie de licitatii pentru proiectarea si executia a 121 de kilometri de Drum Expres intre Pitesti si Craiova, in baza unui studiu de fezabilitate tocmai din 2008.Au urmat numeroase cereri de clarificari pe baza documentatiei scoase la licitatie, dar si pe fundalul unor noi conditii contractuale impuse de Ministerul Transporturilor si considerate abuzive de constructori ( detalii aici ). In mod previzibil, au urmat contestatiile constructorilor care au considerat gresite o parte din cerintele impuse in caietul de sarcini.In mare graba sa inchida licitatia, Compania de la Drumuri nu a asteptat denodamantul din justitie a contestatiilor, nu a mai prelungit termenele de depunere a ofertelor si le-a deschis pe 23 si 24 octombrie . Practic, dupa acest moment al deschiderii ofertelor, orice modificare a documentatiei scoase la licitatie nu mai poate fi facuta.Pe 22 noiembrie Curtea de Apel s-a pronuntat pe doua dintre contestatii si le-a admis in mare parte. Deciziile vizeaza Tronsoanele 3 si 4 de la Slatina la Pitesti, o lungime de circa 64 de km din cei 121 de km in total. Practic Curtea de Apel prin deciziile date obliga Compania de drumuri sa faca modificarile necesare pe documentatia scoasa la licitatie ( Decizia 1 si Decizia 2 ) printr-o decizie definitiva si executorie.Ori, cum la licitatie deja s-au deschis deja ofertele, orice modificare nu mai putea fi facuta legal. Astfel, singura optiune ramasa este anularea licitatiei, refacerea documentatiei si relansarea procedurii - adica alte luni de intarziere.Cu toate acestea, in loc sa demareze acesti pasi si sa micsoreze cat mai mult timpul pierdut, Compania de Drumuri a asteptat circa doua luni sa fie emisa motivarea Curtii de Apel (desi decizia era definitiva si executorie) ca apoi sa formuleze un Recurs in revizuire, o cale extraordinara de atac. ( http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000359277&id_inst=2 "O actiune cu zero sanse de reusita, care nu suspenda decizia obligatorie a Curtii si care n-are decat un singur scop: sa mai amane inevitabilul adica anularea licitatiei", explica si deputatul USR, Catalin Drula, care a facut si el un istoric al proiectului Pitesti - Craiova din ultimii cinci ani.Drula sustine ca toata licitatia lansata anul trecut a fost facuta "din graba de a livra pentru partid" si fara sa se mai astepte deciziile din justitie pentru contestatiile aparute."O idee foarte proasta, pentru ca pe 22 noiembrie 2017 Curtea de Apel Bucuresti a dat o decizie la contestatiile de pe loturile 3 si 4 prin care dadea dreptate ofertantului respectiv si impunea modificari ale documentatiei. Decizia asta inseamna, practic, anularea licitatiei. Daca se impune modificarea unor cerinte din caietul de sarcini, dar ofertele au fost deja deschise, e obligatorie anularea licitatiei. Modificarile la documentatie se pot face doar pana la depunerea ofertelor", sustine Drula."Ati auzit ceva despre asta in spatiul public? Vreun comunicat public dat de CNAIR? Nimic. Totul e tinut sub pres ca sa nu apara pierderi pe plan politic", sustine parlamentarul USR, fost consilier pe infrastructura in cabinetul Ciolos.Inainte ca in iulie 2017 Compania de Drumuri sa lanseze licitatia pentru drumul expres Pitesti - Craiova, soseaua de mare viteza a fost blocata ani numi intro tentativa de concesiune lansata inca de pe vremea guvernului Victor Ponta.Au fost nevoie de trei ani in care proiectul a fost in aer ca autoritatile de la drumuri, pe perioada guvernului tehnocrat condus de Dacian Ciolos, sa anuleze concesiunea si sa scoata la licitatie revizuirea Studiului de Fezabilitate si realizarea proiectului tehnica pentru ca soseaua sa fie construita de fapt ca autostrada."Abia in 2016, sub tehnocrati, se anuleaza in sfarsit procedura de achizitie pentru concesiune si se lanseaza o licitatie pentru actualizarea documentatiei din 2008 (deja expirata - doar un detaliu: pe traseul din 2008 acum s-a construit o fabrica) la standard de autostrada in loc de drum expres, inclusiv elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Daca ai Proiect Tehnic, poti face licitatie pentru constructor stiind exact ce are de executat, fara sa mai ai necunoscute", mai explica Drula, fost consilier pe infrastructura in acea perioada."De 11 ori a amanat CNAIR depunerea ofertelor la licitatia tehnocratilor, iar pana la urma pe 11 mai 2017 a anulat-o de tot. (Ilegal, de altfel: legea nu-i permitea sa o anuleze). Motivul: dupa parerea dlui. Stefan Ionita [n.r. directorul CNAIR] nu mai era nevoie de actualizarea documentatiei, nu era nevoie nici de profil de autostrada, nici de proiect tehnic si nici de studiu geotehnic de detaliu", sustine Catalin Drula."Voia sa scoata la licitatie combinat proiectare + executie pe baza documentatiei din 2008. O idee demonstrat proasta (lotul surpat de la Orastie-Sibiu va spune ceva?), dar o idee care a dat bine la CEx-ul PSD din primavara", mai sustine parlamentarul USR.