VIDEO FOTO Noi imagini de pe Magistrala 5 de metrou din Drumul Taberei. Cum arata statia Favorit si statia Parc Drumul Taberei de langa Piata Moghioros

"In sase dintre cele zece statii de pe sectiunea Raul Doamnei - Eroilor de pe M5 lucrarile sunt avansate: Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu, Brancusi, Romancierilor si Valea Ialomitei. Lucrarile de structura sunt terminate in proportie de 100% in trei dintre ele si de peste 95% in alte trei", a explicat Constantin Mustatea, directorul de investitii al Metrorex.In celelalte patru statii structura este realizata in proportie de peste 90%, in timp ce finisajele sunt realizate intr-o pondere de 5-7% la Raul Doamnei, in timp ce la Eroilor si Parc Drumul Taberei finisajele sunt realizate in proportie de 50%, iar la Valea Ialomitei, de peste 90%.Dupa estimarea Metrorex, in luna octombrie statia Parc Drumul Taberei va fi complet finalizata, insa intre timp se vor executa si lucrari la suprafata. Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietii Moghioros pentru a fi executate tunelurile de legatura dintre noua statie de metrou si peroanele statiei de tramvai.Statiile de pe traseu au fost stilizate de catre arhitecti cu motive inspirate din zona in care se afla. Spre exemplu, peretii statiei Favorit au pe ei elemente grafice care aduc aminte de o pelicula de film si de numaratoarea inversa specifica cinematografelor din trecut - o referire la cinematograful Favorit construit in anii '70.La statia Brancusi peretii peronului au pe ei o varianta stilizata a coloanei infinitului, precum si motive traditionale din zona Gorjului, iar in Statia Parc Drumul Taberei pe peretii colorati in alb si verde vor exista elemente decorative inspirate din parc. Statia Academia Militara va fi decorata cu elemente grafice inspirate din armata, iar la Eroilor - dincolo de structura inedita si faptul ca va fi singura statie iluminata natural pana pe peron - vor exista diferite monumente ale eroilor.Peretii statiilor sunt placati cu tabla emailata in diferite culori si modele, iar peroanele au fost placate cu granit mat si lucios, dupa diferite tiparuri. De asemenea pe peroane au fost montate si benzi speciale pentru a ghida persoanele cu dizabilitati.Una dintre cele mai spectaculoase statii de pe noua magistrala va fi Valea Ialomitei care nu va avea coloane pe peron, iar peretii si tavanul formeaza o arcada placata cu solzi de tabla emailata. Vezi aici. Desi lucrarile la statii, la tunele si la infrastructura caii de rulare sunt avansate - depasind totusi termenele asumate in trecut de autoritati in repetate randuri - Magistrala M5 de la Raul Doamnei la Eroilor nu va putea fi data in folosinta nici la final de 2018. Motivul? Licitatia pentru sistemele de automatizare este blocata intr-o contestatie, iar odata semnat contractul dupa clarificarea situatiei termenul de implementare va fi de 9 luni."Se deruleaza in continuare licitatia. Au existat contestatii inca de la faza premergatoare ofertelor. Ulterior, ca urmare a finalizarii evaluarii tehnice exista o contestatie de la Siemens care se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti cu termen 26 martie", spune Constantin Mustatea, directorul de investitii al Metrorex.Valoarea contractului pentru automatizare este de 121 milioane lei. Oficialul Metrorex spera ca acest contract pentru sistemele de siguranta sa se semneze cel tarziu la inceput de iunie."Contractul are doua faze. Aceste sistem are doua elemente: unul care este aferent trenului si unul aferent retelei ce se monteaza pe calea de rulare. De ce este important sistemul de siguranta? Nu doar ca asigura monitorizarea in permanenta a circulatiei trenurilor, ci instalatiile fac ca trenurile sa opreasca la peron cu o marja de +/- 60 cm", explica Mustatea."Cand va circula metroul? Termenul este conditionat de rezolvarea litigiului cu sistemul de siguranta al traficului, fiindca fara el nu pot circula trenurile. Putem sa incepem probe ale instatatiilor, inclusiv ale caii de rulare in acest an", spune Mustatea, care adauga ca, in cel mai optimist caz, la inceput de 2019 ar fi putea fi data in folosinta magistrala. Totul depinde insa de solutionarea contestatiei - daca va fi acceptata de instanta, intarzierile vor fi si mai mari.Pe segmentul Eroilor - Raul Doamnei vor circula 10 trenuri Bombardier pentru inceput, trenuri ce exista in flota si vor fi redistribuite de pe alte magistrale. Ofialul Metrorex a mai declarat ca in perioada urmatoare compania va lansa o noua licitatie pentru achizitia de noi trenuri, dupa ce o licitatie similara lansata in 2015 a fost suspendata ca urmare a unei anchete DNA. Magistrala 5 a metroului bucurestean este unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura din Capitala. Noua linie, lunga de aproape 7 km va avea un numar de 10 statii si un depou.Valoarea totala a proiectului este de circa 3,12 miliarde lei cu TVA, iar contractele au fost semnate inca din 2011. Initial, termenul de finalizare era 2015, insa a fost amanat in repetate randuri, ultima promisiune fiind finalul lui 2018.