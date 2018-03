Finalizarea variantei ocolitoare Suceava, scoasa din nou la licitatie dupa trei ani pierduti. Proiectul a fost abandonat la 85%, iar in bugetul pe 2018 are ZERO lei alocati

Potrivit anuntului de participare publicat in SEAP de catre Compania de Drumuri, valoarea proiectului este estimata la 87,652,226.89 RON (18,813,527.99 EUR), fara TVA.Termenul de finalizare al lucrarilor va fi de "9 luni incepand de la data atribuirii contractului", in timp ce garantia va fi de minim 60 de luni.Licitatia va fi atribuita in baza celui mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste pretul ofertei (90%) si perioada de garantie a lucrarilor (10%).Data finala pentru depunerea ofertelor este 25 aprilie.In bugetul pe 2018 al Ministerului Transporturilor, insa, Soseaua de Centura a Municipiului Suceava nu are nici un leu alocat pe credite bugetare. ( Vezi aici, proiectul de buget al Ministerului Transporturilor. Centura Suceava - pagina 701 Din cei 12 km ai drumului cu cate o banda pe sens circa 7 km mai sunt de finalizat, desi stadiul lucrarilor executate in anii trecut e in jur de 85%. Contractul pentru executie a fost reziliat in urma cu aproape trei ani, iar Compania de Drumuri a tot promis de atunci ca va finaliza lucrarile, iar in urma cu un an se angaja sa termine pana la final de 2017 lucrarile in regie proprie.Inca din octombrie 2017 Compania de Drumuri anunta ca va lansa noua licitatie pentru finalizarea lucrarilor.Lucrarile la Centura Sucevei, oras situat la intersectia a doua drumuri nationale/ europene importante - DN2/E85 si DN17/E58 - au inceput, in acte cel putin, in 2007. Pe teren, insa, lucrarile au inceput in 2008.Desi au trecut deja mai bine de opt ani de la demararea proiectului si acesta inca nu este gata, trebuie subliniat faptul ca Soseaua de Centura a Sucevei nu este vreo autostrada sau drum expres, ci un simplu drum 1X1 care ar urma sa ocoleasca municipiul resedinta de judet pe la vest, incepand de la intrarea DN2 dinspre Falticeni/Bucuresti, intersectand DN17 la iesirea spre C-lung Moldovenesc/Vatra Dornei/Cluj si terminand in DN2 spre Siret.Jumatate din centura, de la DN17 spre DN2 (iesirea spre Siret) au fost deschisi traficului la inceputul anului 2015, insa tot in acel an a fost reziliat contractul pentru celalalt lot ramas de finalizat.