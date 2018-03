Lucian Sova, ministrul transporturilor: Este oarecum pacat ca trebuie sa ne fixam ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile le dezvoltau in anii 90'

"Ma preocupa foarte mult faptul ca o multime de restrictii (de viteza - n.r.) tot apar. Din cele care exista se reduc din ce in ce mai putin. Domnul director Gavrila (directorul general CFR SA - n.r.) si-a propus nu numai sa nu mai introduca noi restrictii, sa scada gradual in fiecare an cu 10 - 15% numarul restrictiilor care sunt deja."Pe de o parte, acest lucru nu poate fi facut fara bani si o sursa importanta, asupra careia i-am atras atentia conducerii CFR SA, este creanta foarte mare pe care o are asupra CFR Marfa, lucru care trebuie tratat de o maniera eficienta si rapida, pentru ca aproape 150 de milioane de euro, pe care ii au de incasat, ar putea contribui la reducerea, la anularea multora din restrictiile de circulatie cu care trenurile de marfa si de calatori se confrunta", a declarat ministrul Transporturilor.Lucian Sova a spus ca, din pacate, evolutia ultimilor 28 de ani si din perspectiva economica a generat o subfinantare a sistemului feroviar, altadata foarte bine dezvoltat, adaptat transportului containerizat (de marfuri - n.r.)."Din pacate, in ultimii 30 de ani am observat cu totii ca dezvoltarea caii ferate nu numai ca nu a mai fost sustinuta, ba din contra, prin subfinantarea endemica, a condus la restructurari de personal, la inchideri de linii, la scaderea gradului de confort al transportului de pasageri. Sunt in situatia ca acum, astazi, sa vin in fata dumneavoastra in primul rand pentru a va transmite un mesaj de incredere", le-a spus ministrul participantilor la o conferinta la care au fost prezenti toti sefii companiilor feroviare de stat, dar si reprezentanti ai unor companii private.Lucian Sova le-a spus acestora ca prioritizeaza in mandatul sau "dezvoltarea caii ferate din Romania si a tot ceea ce inseamna conex caii ferate", mentionand ca este preocupat de "problemele" cu care se confrunta compania de transport calatori, compania de transport marfa si, de asemenea, cu "vicisitudinile la care trebuie sa faca fata zilnic", potrivit acestuia, compania de infrastructura."Sigur ca nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut progresiv, sigur ca este oarecum pacat ca trebuie sa ne fixam ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le dezvoltau in anii 90, dar exista si acest obiectiv, pe langa, desigur,Unul dintre obiectivele mandatului meu este si acesta de reduce progresiv restrictiile de viteza si aici eforturile pe care le astept de la CFR Infrastructura sunt foarte mari, asa ca, cel putin din aceasta perspectiva, trebuie ca cei de la Infrastructura sa gaseasca resursele necesare, sigur cu sprijinul ministerului, guvernului, in a elimina macar restrictiile acolo unde exista", a declarat ministrul.Sova a precizat, pe de alta parte, ca nu poate sa nu observe ca, an de an,, ca an de an a scazut numarul vagoanelor puse in circulatie si ca nu intotdeauna gradul de confort pe care il ofera calatorilor este la nivelul exigentelor pe care acestia il au."Din perspectiva transportului de pasageri, am asteptari mari de la compania de calatori in a demara unun program mai ambitios de imbunatatire a conditiilor de calatorie, a reducerii consumurilor energetice, si ma refer aici la combustibili, energie electrica si asa mai departe, o mai buna adaptare la piata transporturilor de pasageri. Nu sunt bucuros sa aflu ca se tot pune problema reducerii numarului de trenuri, trenurile ar trebui sa fie din ce in ce mai multe si mai accesibile publicului, dar si sa ofere conditii de calatorie corespunzatoare", a declarat ministrul.