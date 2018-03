Ce proiecte de infrastructura pregateste CFR in acest an

"Avem in desfasurare o serie de proiecte, iar anul acesta vom lansa noi proceduri de achizitii privind elaborarea studiilor de fezabilitate, dar si de realizare a lucrarilor pentru modernizarea infrastructurii feroviare," a declarat Victor Alexandru.In acest sens, "exista proiectul privind revizuirea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata. Valoarea contractului este de 2,7 milioane de lei. Licitatia deschisa a fost lansata la inceputul lui martie, iar 12 aprilie este termenul limita de depunere a ofertelor", a declarat Victor Alexandru.Un alt proiect vizeaza modernizarea liniei, poiect ce se afla in faza de pregatire a caietului de sacini pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Contractul de realizare a studiului este estimat la 83,48 milioane de lei fara TVA.In vederea asigurarii vitezei sporite si cresterii calitatii serviciilor, CFR SA va implementaale mai multor linii precum Bucuresti-Brasov, Timisoara-Arad, Bucuresti-Buzau, Bucuresti-Craiova, Pascani-Iasi, Bucuresti-Constanta, Bucuresti-Pitesti. In prezent, documentatia de atribuire se afla in etapa de pregatire.In faza de pregatire a caietului de sarcini privind achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate se afla si(valoarea contractului pentru studiu este de 2 milioane de lei) si studiul de fezabilitate pentru lucrari de reabilitare a podurilor, podetelor si tunelurilor - etapa II, cu o valoare de 17 milioane de lei.este un alt proiect ce urmeaza a fi lansat in acest an, pentru elaborarea studiului de fezabilitate valoarea fiind estimata la 20 milioane de lei. In prezent, s-au elaborat nota conceptuala, tema de proiectare si caietul de sarcini aferent documentatiei de licitatie si se asteapta raportul JASPERS.De asemenea, in POIM 2014-2020, este inclus si proiectul de implementare a masurilor necesare, valoarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate fiind de 9,64 milioane de lei. Proiectul se afla in faza de elaborare a documentatiei de atribuire pentru achizitia serviciului de elaborare a studiului.Cele doua proiecte finantate prin CEF vizeaza. Contractul de elaborare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea sectiunii Predeal-Brasov este de 20,5 milioane de lei, iar in prezent se elaboreaza caierul de sarcini pentru achizitia serviciilor de elaborare a studiului. Al doilea proiect are o valoare de 13 milioane de lei si vizeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanta, CFR SA fiind in faza de intocmire a documentatiei de achizitie.In prezent, CFR SA are, aflate in etapa de elaborare a studiului de fezabiltate. Astfel, in faza de fezabilitate se afla modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord, in lungime de 100 km, pentru care in 2017 a fost semnat contractul cu asocierea Baicons Impex -Acciona Ingineria. Contractul are o valoare de 7,95 milioane de lei, fiind finantat prin POIM 2014-2020, prin Fondul de Coeziune si de la bugetul de stat. Conform contractului, termenul de finalizare este 2019. In prima etapa se vor derula activitati de executie la podul peste raul Arges in localitatea Gradistea.Un alt proiect in derulare vizeaza reactualizarea studiului de fezabilitate pentrur in lungime de 165 km, contractul fiind semnat cu aceeasi asociere sus mentionata. In valoare de 4,56 milioane de lei, proiectul este finantat prin POIM 2014-2020, prin Fondul de Coeziune si din surse de la bugetul de stat. Semnat anul trecut, contractul ar urma sa fie finalizat in acest an. Lucrarile au o valoare estimata la 477,4 milioane de euro.In scopul, componenta a Coridorului Orient/Est- Mediteranean, CFR SA a semnat cu asocierea Consis Proiect-Baicons Impex contractul privind revizuirea studiului de fezabilitate. Termenul de realizare a studiului in cadrul contractului de 3,9 milioane de lei este 2019. Sursa de finantare este asigurata de CEF 2014-2020, prin Fondul de Coeziune si bugetul de stat. Valoarea estimata a lucrarilor este 566 milioane de euro.Proiectele noi aflate in faza de achizitii si finantate prin Fondul de Coeziune si CEF au o valoare totala de 6,1 miliarde de lei. La acest capitol este inclusa reabilitarea liniei Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, sectiunea Brasov - Sighisoara,. Pentru executia lucrarilor de reabilitare a subsectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, in lungime de 84,36 km, valoarea contractului se ridica la 3,19 miliarde de lei (fara TVA). Acest proiect se afla in procedura de evaluare a ofertelor si ar urma sa fie finalizata la sfarsitul lui martie 2018.De asemenea, realizarea lucrarilor de reabilitare a liniei Brasov-Simeria, sectiunea de cale ferata Brasov - Sighisoara, subsectiunea Apata - Cata implica sectiunea de 28,2 km. Procedura de achizitie in derulare a fost reluata in decembrie 2017. In prezent se raspunde la clarificarea posibililor ofertanti la procedura de achizitie, termenul de depunere a ofertelor fiind 20 martie 2018.Un alt proiect finantat prin Fondul de Coeziune si CEF este. Contractul privind studiul de fezabilitate pentru 227 km de linie este estimat la 41,9 milioane de lei. Conform CFR SA, procedura este contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Conform prezentarii facute de Victor Alexandru, in decursul anului 2017, valoarea totala a proiectelor POIM 2014-202 a fost de 13,2 miliarde de lei, cu o valoare eligibila totala de 10,6 miliare de lei. Valoarea eligibila prin fonduri externe nerambursabile a fost de 75% (7,9 miliarde de lei), iar prin bugetul de stat valoarea eligibila a fost de 2,64 miliarde de lei.Obiectivele de investiţii ale CFR SA în 2018 pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare♦ recepţionarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe 136,35 km CF între Sighişoara şi Simeria♦ recepţionarea lucrărilor de modernizare a 23 de poduri și podețe pe întreaga reţea♦ lansarea noului program de modernizare a 47 de stații de cale ferată din România♦ recepţionarea lucrărilor de modernizare a 42 de treceri la nivel situate între Simeria și Sighişoara♦ lansarea licitației pentru elaborare Studiu de Fezabilitate pe secțiunea Predeal - Brașov♦ finalizarea celor 3 proiecte de siguranță feroviară♦ Coridorul Rin - Dunăre (ramura nordică)◘ Lucrări finalizate: 405 km (Constanța-București-Predeal și Km 614-Arad-Curtici) pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, respectiv 140 km/h◘ Lucrări în execuție: secțiunea Sighișoara - Simeria (170,49 km), unde se înregistrează un stadiul mediu fizic al execuției lucrărilor de 88 % și secțiunea Km 614 - Gurasada - Simeria (141,17 km), unde contractele pe cele patru loturi de lucrări s-au semnat în a doua jumătate a anului 2017.◘ Lucrări în licitație: secțiunea Brașov - Sighișoara (120 km), care este împărțită în subsecțiunile Brașov-Apața, Apața-Cața și Cața-Sighișoara (proceduri lansate în sem II 2017)◘ Lucrări în pregățire pentru lansare licitație: secțiunea Predeal - Brașov (elaborare SF), cerere de finanțare aprobată în sem. II 2017.♦ Estimări pentru 2018◘ finalizarea și recepția lucrărilor de modernizare pe 136,35 km CF, pe loturi aferente sectiunilor Sighișoara - Coșlariu și Coșlariu - Simeria, cu exceptia intervalelor Podul Mureș - Coșlariu, Orăștie - Simeria și sistemul ERTMS nivel II.◘ semnarea contractelor pe secțiunea Brașov - Sighișoara (120 km), obiectiv condiționat de finalizarea licitațiilor fără contestații pe cele 3 subsecțiuni (Brașov-Apața, Apața-Cața și Cața-Sighișoara)◘ lansarea licitației pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent secțiunii Predeal - Brașov (26,9 km).♦ Modernizare poduri/podeţe/tuneluri pe întreaga reţea feroviară - estimări pentru 2018◘ în execuţie lucrări de modernizare a 23 de poduri și podețe, cu termen estimat de finalizare și recepție în 2018◘ în anul 2017 au fost recepționate lucrările de modernizare a 21 de poduri/podețe/tuneluri.♦Proiecte pentru creșterea gradului de siguranță – termen finalizare 2018◘ Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică între Siculeni – Adjud şi Ilia – Lugoj (7 obiective)◘ Centralizare Electronică în stația CF Videle◘ Detectarea cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse pentru 21 de obiective (DCOS)♦ Modernizare stații CF - 34 de obiective finalizate în perioada 2004-2017, lansare procedură elaborare SF în 2018 pentru alte 47 de staţii CF◘ Strategia de îmbunătățire a activității de exploatare și a serviciilor oferite în stațiile de cale ferată a demarat în anul 2003, odată cu semnarea acordului de împumut de la Credit Suisse First Boston, în valoare de 60 milioane USD, pentru 15 stații: Ploieşti Sud, Arad, Alba Iulia, Braşov, Bacău, Suceava Burdujeni, Focşani, Buzău, Sighişoara, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, Feteşti, Sibiu, Oradea și Tulcea. Obiectivul programului a constat în îmbunătățirea condițiilor de exploatare a stațiilor, prin recompartimentarea spațiilor funcționale și redimensionarea spațiilor în care se desfășura activitate feroviară.◘ Al doilea program a cuprins 4 stații - Craiova, Cluj, Iaşi și Constanţa - și s-a derulat din împrumutul BERD, în valoare de 24 de milioane USD. Lucrările executate în cadrul celor 4 proiecte au avut drept scop conservarea clădirilor și îmbunătățirea sistemelor de utilități publice.◘ Programul care a vizat modernizarea stațiilor de cale ferată este Programul Operaţional Sectorial de Transport, în valoare de 324 milioane lei, finanţat prin fonduri FEDR (în procent de 85% din valoarea eligibilă autorizată) şi de buget de stat, care a cuprins următoarele 15 staţii: Reşiţa Sud, Giurgiu Oraş, Slatina, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Sf. Gheorghe, Târgu Mureş, Vaslui, Botoşani, Piatra Neamţ, Bistriţa Nord, Zalău Nord, Brăila, Călaraşi Sud, Slobozia Veche.Menționăm faptul că toate cele 34 de obiective, cuprinse în programele sus-menționate, au fost finalizate între anii 2004-2017.♦ Estimări pentru 2018◘ lansarea pe SEAP a procedurii de achiziție a studiului de fezabilitate pentru Modernizarea a 47 stații de cale ferată din România - se aşteaptă raportul JASPERS♦ Modernizare treceri la nivel – 30 TN finalizate, 42 TN urmează a fi recepţionate, 71 incluse în programe de modernizare, 150 TN urmează a fi lansate pentru elaborare SF◘ Lucrări incluse în proiecte derulate din fonduri nerambursabile - 42 de treceri la nivel situate între Simeria și Sighişoara vor fi recepționate, conform proiectului, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare pe fiecare secțiune în parte (stadiul fizic al execuției lucrărilor între Simeria şi Coşlariu este de 88%).◘ Lucrări derulate din fonduri de la bugetul de stat și surse proprii - din fonduri de la bugetul de stat, în valoare de 5,37 mil lei, s-au finanțat în ultimii ani lucrări pentru îmbunătățirea traficului rutier și feroviar la 30 de treceri la nivel, alte 71 de treceri la nivel fiind incluse în programul de modernizare demarat anul trecut de companie din surse proprii♦ Estimări pentru 2018În etapa de pregătire a documentație de achiziție a serviciului de elaborare studiu de fezabilitate se află proiectul Modernizarea a 150 treceri la nivel cu calea ferată, pentru care estimăm lansarea licitației în acest an.♦ Proceduri pentru elaborare studii de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe 510 km CF, cu termen de predare 2018-2019◘ Studiu de fezabilitate pentru „Electrificarea şi reabilitarea tronsonului de cale ferată Cluj Napoca – Oradea - Episcopia Bihor (157,9 km linie c.f., 10 staţii şi 12 halte mişcare) - termen estimat de finalizare în 2018.◘ Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Arad - Timişoara- Caransebeş (155 km linie c.f., 13 staţii c.f. şi 10 halte de mişcare) – termen estimat de finalizare 2018.◘ Studiu de Fezabilitate pentru "Modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul Bucureşti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Frontieră (91 km linie c.f) - termen estimat de finalizare în 2019. În primă etapă proiectul prevede refacerea podului Grădiștea pentru redeschiderea circulaţiei, iar pentru etapa a II-a lucrările de modernizare a liniei București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Frontieră.◘ Revizuirea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat componentă a Coridorului Orient/Est-Mediteranean (107 km linie c.f. simplă neelectrificată, 11 staţii c.f şi 9 halte c.f. ) - termen estimat de finalizare 2019.♦ Proceduri de achiziţie pentru elaborare studii de fezabilitate în vederea modernizării a 253,6 km CF - în licitaţie◘ Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Drobeta Turnu Severin - Craiova, parte a Coridorului Orient/Est-mediteranean (234 km linie c.f.) - faza de soluţionare contestații. Estimăm finalizarea procedurii de achiziție în trim II 2018.◘ Studiu de Fezabilitate pentru pentru „Modernizarea şi construcţia liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București (19,4 km)” , termenul limită de depunere a ofertelor 12 aprilie 2018♦ Alte proiecte în pregătire pentru lansarea procedurilor de achiziţie de elaborare studii de fezabilitate◘ Modernizarea liniei de cale ferată Ploieşti Triaj - Focşani - Adjud - Bacău - Roman - Paşcani - Iaşi Frontieră, în primă etapă, proiectul se va axa pe modernizarea liniei Pașcani-Iași.◘ Lucrări în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație, inclusiv lucrări de reconstrucție pentru viteză sporită, orar cadenţat şi servicii feroviare - proiect inclus în pachetul QuickWins◘ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată (150 TN)◘ Modernizarea a 47 de staţii de cale ferată din România◘ Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri – etapa II (173 obiective pe toate cele 8 sucursale regionale CF)◘ Implementarea măsurilor necesare funcţionării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța◘ Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța♦ Surse de finanţare proiecte feroviare◘fondurile nerambursabile și bugetul de stat asigurate prin POIM 2014-2020/CEF 2014-2020◘bugetul de stat pentru proiectele de investiții/reparaţii capitale◘surse proprii pentru lucrări de reparaţii curente şi întreţinere♦ Contracte cu finanțare europeană în derulare și depuse pentru obținerea de fonduri UE◘ CFR SA are semnate 11 contracte de finanțare pentru proiectele POIM 2014-2020, în valoare totală de 13,2 mld. lei și 6 contracte de finanțare prin CEF, în valoare totală de 1.134 mil. euro.◘ În decursul anului 2017, valoarea totală a proiectelor POIM 2014-202 a fost de 13,2 miliarde de lei, cu o valoare eligibilă totală de 10,54 miliarde de lei, din care 7,9 miliarde de lei prin fonduri externe nerambursabile şi 2,64 miliarde de lei, prin bugetul de stat.