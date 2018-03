Ce proiecte de infrastructura pregateste CFR in acest an

"Avem in desfasurare o serie de proiecte, iar anul acesta vom lansa noi proceduri de achizitii privind elaborarea studiilor de fezabilitate, dar si de realizare a lucrarilor pentru modernizarea infrastructurii feroviare," a declarat Victor Alexandru.In acest sens, "exista proiectul privind revizuirea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata. Valoarea contractului este de 2,7 milioane de lei. Licitatia deschisa a fost lansata la inceputul lui martie, iar 12 aprilie este termenul limita de depunere a ofertelor", a declarat Victor Alexandru.Un alt proiect vizeaza modernizarea liniei, poiect ce se afla in faza de pregatire a caietului de sacini pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Contractul de realizare a studiului este estimat la 83,48 milioane de lei fara TVA.In vederea asigurarii vitezei sporite si cresterii calitatii serviciilor, CFR SA va implementaale mai multor linii precum Bucuresti-Brasov, Timisoara-Arad, Bucuresti-Buzau, Bucuresti-Craiova, Pascani-Iasi, Bucuresti-Constanta, Bucuresti-Pitesti. In prezent, documentatia de atribuire se afla in etapa de pregatire.In faza de pregatire a caietului de sarcini privind achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate se afla si(valoarea contractului pentru studiu este de 2 milioane de lei) si studiul de fezabilitate pentru lucrari de reabilitare a podurilor, podetelor si tunelurilor - etapa II, cu o valoare de 17 milioane de lei.este un alt proiect ce urmeaza a fi lansat in acest an, pentru elaborarea studiului de fezabilitate valoarea fiind estimata la 20 milioane de lei. In prezent, s-au elaborat nota conceptuala, tema de proiectare si caietul de sarcini aferent documentatiei de licitatie si se asteapta raportul JASPERS.De asemenea, in POIM 2014-2020, este inclus si proiectul de implementare a masurilor necesare, valoarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate fiind de 9,64 milioane de lei. Proiectul se afla in faza de elaborare a documentatiei de atribuire pentru achizitia serviciului de elaborare a studiului.Cele doua proiecte finantate prin CEF vizeaza. Contractul de elaborare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea sectiunii Predeal-Brasov este de 20,5 milioane de lei, iar in prezent se elaboreaza caierul de sarcini pentru achizitia serviciilor de elaborare a studiului. Al doilea proiect are o valoare de 13 milioane de lei si vizeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanta, CFR SA fiind in faza de intocmire a documentatiei de achizitie.In prezent, CFR SA are, aflate in etapa de elaborare a studiului de fezabiltate. Astfel, in faza de fezabilitate se afla modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord, in lungime de 100 km, pentru care in 2017 a fost semnat contractul cu asocierea Baicons Impex -Acciona Ingineria. Contractul are o valoare de 7,95 milioane de lei, fiind finantat prin POIM 2014-2020, prin Fondul de Coeziune si de la bugetul de stat. Conform contractului, termenul de finalizare este 2019. In prima etapa se vor derula activitati de executie la podul peste raul Arges in localitatea Gradistea.Un alt proiect in derulare vizeaza reactualizarea studiului de fezabilitate pentrur in lungime de 165 km, contractul fiind semnat cu aceeasi asociere sus mentionata. In valoare de 4,56 milioane de lei, proiectul este finantat prin POIM 2014-2020, prin Fondul de Coeziune si din surse de la bugetul de stat. Semnat anul trecut, contractul ar urma sa fie finalizat in acest an. Lucrarile au o valoare estimata la 477,4 milioane de euro.In scopul, componenta a Coridorului Orient/Est- Mediteranean, CFR SA a semnat cu asocierea Consis Proiect-Baicons Impex contractul privind revizuirea studiului de fezabilitate. Termenul de realizare a studiului in cadrul contractului de 3,9 milioane de lei este 2019. Sursa de finantare este asigurata de CEF 2014-2020, prin Fondul de Coeziune si bugetul de stat. Valoarea estimata a lucrarilor este 566 milioane de euro.Proiectele noi aflate in faza de achizitii si finantate prin Fondul de Coeziune si CEF au o valoare totala de 6,1 miliarde de lei. La acest capitol este inclusa reabilitarea liniei Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, sectiunea Brasov - Sighisoara,. Pentru executia lucrarilor de reabilitare a subsectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, in lungime de 84,36 km, valoarea contractului se ridica la 3,19 miliarde de lei (fara TVA). Acest proiect se afla in procedura de evaluare a ofertelor si ar urma sa fie finalizata la sfarsitul lui martie 2018.De asemenea, realizarea lucrarilor de reabilitare a liniei Brasov-Simeria, sectiunea de cale ferata Brasov - Sighisoara, subsectiunea Apata - Cata implica sectiunea de 28,2 km. Procedura de achizitie in derulare a fost reluata in decembrie 2017. In prezent se raspunde la clarificarea posibililor ofertanti la procedura de achizitie, termenul de depunere a ofertelor fiind 20 martie 2018.Un alt proiect finantat prin Fondul de Coeziune si CEF este. Contractul privind studiul de fezabilitate pentru 227 km de linie este estimat la 41,9 milioane de lei. Conform CFR SA, procedura este contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Conform prezentarii facute de Victor Alexandru, in decursul anului 2017, valoarea totala a proiectelor POIM 2014-202 a fost de 13,2 miliarde de lei, cu o valoare eligibila totala de 10,6 miliare de lei. Valoarea eligibila prin fonduri externe nerambursabile a fost de 75% (7,9 miliarde de lei), iar prin bugetul de stat valoarea eligibila a fost de 2,64 miliarde de lei.