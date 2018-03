Asociatia Pro Infrastructura, scrisoare deschisa catre ministrul Sova despre autostrada A10 Sebes - Turda: Nu putem fi de acord cu obiectivul de a deschide autostrada abia in luna mai, din moment ce ea este circulabila deja astazi

Intr-o vizita pe santier, ministrul Lucian Sova declara miercuri ca estimeaza ca pana in luna mai sa poata fi deschisa circulatia pe Loturile 3 si 4 din autostrada A10 Sebes - Turda, intre Aiud si Turda, desi lucrarile sunt finalizate in cea mai mare parte, dar autoritatile nu au reusit sa realizeze receptia. Ministrul Sova a invocat probleme legislative care impiedica receptia celor 28 de kilometri."Ne bucuram ca ati vizitat ieri autostrada A10 intre Turda si Aiud (28 km), care sta nefolosita de la inceputul anului asteptand o solutie birocratica pentru a fi pusa la dispozitia cetatenilor. Suntem cu totul de acord cu analiza dumneavoastra conform careia s-a trecut dintr-o extrema intr-alta in materie de receptie a investitiilor. De asemenea suntem de acord ca este pacat sa stam sa ne uitam la asfaltul autostrazii nu din cauze tehnice, ci din cauza legilor strambe", transmite Asociatia Pro Infrastructura intr-o scrisoare deschisa. "Nu putem fi insa de acord cu obiectivul pe care vi l-ati asumat de a deschide autostrada abia in luna mai, din moment ce ea este circulabila deja astazi. Cum ii serveste pe cetateni ministerul pe care-l conduceti daca dumneavoastra veti tine o autostrada inchisa timp de inca doua luni, dupa ce a stat deja inchisa aproape 3 luni? Cum ii serviti pe platitorii de taxe daca amanati darea in folosinta a unei investitii pentru motive care tin pur si simplu de incurcaturi legislative? Cine face legislatia daca nu dumneavoastra politicienii, guvernul din care faceti parte si majoritatea parlamentara care il sprijina? Cetatenii stiu foarte bine ca daca interesele o cer, legislatia poate fi schimbata aproape peste noapte", transmite API.ONG-ul aminteste ca ce 28 km reprezinta aproximativ 4% din numarul de kilometri exploatati in prezent in Romania. "Dorim sa va supunem atentiei faptul ca o autostrada este de 5 ori mai sigura pe osie si km parcurs decat un drum national de 13 m latime (de tip DN2) si de aproximativ 10 ori mai sigura decat un DN obisnuit, cum este DN1 paralel cu A10", sustine Pro Infrastructura.Asociatia propune ca solutie promovarea de urgenta in Guvern a masurilor legislative necesare pentru deschiderea imediata a traficului pe A10 Aiud-Turda, efectul imediat fiind evitarea unor accidente rutiere."Domnule ministru, va rugam sa aratati romanilor ca lucrati pentru cetatenii care circula intre Turda si Aiud, si pentru familiile lor, nu pentru functionarii guvernamentali care si-au simplificat munca redactand acel regulament de receptie aberant care impiedica receptia acestei autostrazi!", transmite API.In plus, asociatia aminteste ca a lansat de curandpentru deschiderea A10 Aiud-Turda si ca pana in momentul de fata au semnat peste 14.000 de oameni.