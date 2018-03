Slovenia: Premierul a demisionat din cauza proiectului unei cai ferate de un miliard de euro

In septembrie,. 53% dintre votanti au optat intr-un referendum pentru constructia liniei de cale frerata dintre Divaca si Luka Koper, proiect estimat la un miliard de euro. Luka Koper este singurul port comercial al tarii, iar acest proiect este de mare interes si pentru Ungaria, care s-a declarat dornica sa contribuie cu 200 milioane euro la proiect, fiindca ar folosi si ea noua linie. Guvernul de centru-stanga a primit fonduri UE in valoare de 44 milioane euro pentru inceperea lucrarilor.Insa in mica tara central-europeana societatea civila a protestat impotriva costurilor ridicate ale proiectului, dar mai ales pentru cum a fost aprobat, iar referendumul a fost contestat in justitie, cu succes. Principalul motiv a tinut de faptul ca guvernul a folosit 95.000 de euro din banii publici pentru o companie de sustinere a proiectului feroviar inainte de vot, lucru ce a fost considerat ilegal.Dupa decizia instantei supreme, premierul Miro Cerar si-a anuntat demisia, adaugand ca face gestul pe care orice politician demn de incredere ar trebui sa-l faca/Slovenia are peste 1.000 km de cale ferata, dintre care peste 300 km de linie dubla, reteaua fiind mare raportat la suprafata tarii, datorita faptuluiu ca Slovenia a fost parte a Imperiului Austro-Ungar care a construit masiv linii de cale ferata. Cea mai importanta sectiune este cea de 156 km dintre Ljublijana si Maribor, cele mai rapide trenuri parcurgand-o in 110 minute.Slovenia este tranzitata de mai multe trenuri internationale, cum ar fi cele dintre Zagreb si Viena.Surse: Telegraph, AFP