Metrorex: In trei luni circa 2.000 de oameni au calatorit cu biletul unic metrou - RATB

(valabil pe liniile urbane R.A.T.B. si Metrorex) - 5 LEI(valabil pe liniile urbane R.A.T.B. si Metrorex) - 34 LEI(valabil pe liniile urbane R.A.T.B. si Metrorex) - 17 LEIPotrivit ordinului de ministru care aproba introducerea biletului unic, Metrorex si STB (fosta RATB) isi vor imparti din valoarea tichetului comun exact valoarea calatoriilor pe care o percepe fiecare pentru metrou, respectiv pentru mijloacele RATB, diferenta de circa 1 leu fiind valoarea suportului contactless."Titlurile prevazute mai sus accepta ultima validare cu un minut inainte de expirarea perioadei stabilite 60 min.) si permit calatoria pana la capatul liniei la R.A.T.B. sau pana la iesirea din statie de la Metrorex S.A", se arata in anexa ordinului de ministru aprobat in decembrie."Abonamentul de o zi valabil pe liniile R.A.T.B. si Metrorex S.A. permite un numar nelimitat de Avalidari, atat la R.A.T.B., cat si la Metrorex S.A., are valabilitate 24 ore incepand cu ora si minutul la care se face prima validare si permite calatoria pana la capatul liniei la R.A.T.B. sau pana la iesirea din statie de la Metrorex S.A", se mai arata in anexa ordinului de ministru.Biletele unice RATB-Metrorex au mai fost puse in circulatie in trecut, dar ele au fost retrase in anul 2014 dupa ce Metrorex a incheiat contractul comercial cu RATB pe fondul acumularii unor datorii de peste 17 milioane de lei din partea operatorului de transport public bucurestean.