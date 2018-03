Lucratorii feroviari francezi ameninta cu 36 de zile de greva, fiindca se opun reformelor propuse de Macron. In ultimele sapte decenii nu a existat an fara greva la SNCF

Francezii au formidabilele trenuri TGV, insa lucrurile sunt departe de a fi ideale pe caile ferate. Un raport mult-asteptat intocmit de un fost sef al Air France-KLM cerea la mijloc de februarie, un "tratament de soc" pentru a repara multe dintre problemele uriasei companii SNCF. Raportul spunea ca au fiost neglijate liniile regionale si o parte dintre ele trebuie inchise. Datoriile companiei SNCF Reseau pot ajunge la 50 miliarde euro anul acesta si, pentru a se face economii va trebui initiat un program de plecari voluntare in colosul cu 150.000 de angajati.Sindicatele se opun insa unei reforme care ar duce la concedieri masive si ar limita privilegiile lucratorilor feroviari si au anuntat ca vor face greva doua zile din cinci intre 3 aprilie si 28 iunie, ceea ce inseamna un total de 36 de zile.Franta are o traditie de greve si proteste, si nu de putin timp. Publicatia Ouest France a facut o analiza a grevelor facute de SNCF in ultimii 71 de ani, concluzia fiind ca nu a fost an fara greve. Mai mult, cele mai lungi greve au fost in 1968, an celebru pentru protestele din Franta, dar si in 1995, cand grevistii au castigat lupta si o parte dintre reformele propuse au fost anulate de guvernul de dreapta al lui Alain Juppe. Acum, sindicatele feroviare sunt mai slabe si mai divizate decat acum 23 de ani, insa o greva de lunga durata ar paraliza tara."Este o reforma necesara si indispensabila. Dorinta mea este sa nu fie aplicata cu forta, ci as dori sa negociem", a spus ministrul transporturilor, Elisabeth Borne.S-au schimbat multe in ultimii 71 de ani, iar numarul de angajati ai SNCF a scazut de la aproape 500.000 in 1950, la 150.000 in prezent. In plus, compania a acumulat datorii de aproape 50 miliarde euro, iar administratia Macron vrea sa impuna un plan de eficientizare a activitatii, premierul francez spunand ca in Franta, costuile de rulare/tren sunt cu 30% mai mari decat in alte tari.Raportul lui Jean-Cyril Spinetta spunea, pe scurt, ca SNCF trebuie sa faca economii, trebuie sa inchida o serie de linii secundare neperformante, trebuie sa reduca numarul de angajati si sa faca si schimbari in statutul lucratorilor feroviari.Se spune ca este o situatie "unica in Europa" fiindca 15% din finantari sunt alocate pe rute unde sunt transportati doar 2% dintre calatori.In plus, compania trebuie sa fie pregatita pentru liberalizare, ceea ce inseamna ca cel tarziu la final de 2020 vor putea intra pe liniile de mare distanta companii private, iar in 2023 pe liniile regionale. Evient ca sosirea concurentei mai ales pe liniile TGV inseamna preturi mai mici per total, iar SNCF va trebuie sa-si optimizeze costurile.Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic trenul in Franta.Surse: AFP, Ouest France, Reuters