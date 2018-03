Pe modelul Firea, Compania de Autostrazi isi face propria firma care sa construiasca drumuri

"Rolul acestei antreprize va fi sa ne permita sa terminam noi lucrarile si proiectele care au fost abandonate. Ideea de lucrari in regie proprie a fost inaintata si anii trecuti, insa acestea se faceau prin Directiile regionale de Drumuri si Poduri care au doar responsabilitati de intretinere", a explicat pentru HotNews.ro Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR.Potrivit acestuia, noua firma este realizata pe modelul firmelor infiintate de Primaria Capitalei si va permite CNAIR sa continue unele lucrari cu propriile resurse fara sa mai organizeze licitatii ce pot dura mult timp."Momentan se va lucra cu oamenii din Companie, din interior, nu vom face angajari. La fel si utilajele, vor fi tot cele pe care le are Compania. Daca vom considera ca va fi nevoie de mai multe resurse, in functie de ce proiecte facem, vom angaja oameni si vom cumpara utilaje", a declarat Serbanescu.In urma cu mai bine de un an Compania de Drumuri anunta o noua strategie de abordare pentru unele proiecte de infrastructura, impulsionata de reparatia cu succes pe care au facut-o angajatii sai la autostrada demolata dintre Sibiu si Orastie.Planurile CNAIR erau ambitioase si vizau realizarea in regie proprie - de catre fiecare DRDP din tara - a unor proiecte de sine statatoare, nu doar de lucrarile de finalizare si intretinere a unor drumuri si autostrazi abandonate.Drumul expres spre sudul Litoralului, Centura Timisoara, o noua varianta ocolitoare spre vama Giurgiu, Centurile de la Suceava, Bals si Barlad erau printre cateva dintre proiectele cu care se lauda CNAIR ca le va face in regie proprie.La peste 18 luni de atunci nici unul nu a fost demarat asa. Pentru centura Suceava, spre exemplu, un banal drum 1X1 ramas abandonat la 85%, tocmai ce s-a lansat o noua licitatie pentru finalziarea lucrarilor, dupa trei ani de timp pierdut...