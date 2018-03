CFR Calatori are un nou director general. Leon Barbulescu il inlocuieste pe Iosif Szentes

Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public de calatori pe calea ferata, a anuntat compania.De profesie inginer, Leon Barbulescu are o cariera de 36 de ani in domeniul feroviar, ultima functie detinuta fiind cea de Director Proiecte Contracte in cadrul S.C. Electrificare CFR S.A.De asemenea, in perioada 1990-2013 a mai ocupat diferite functii de conducere in cadrul CFR Calatori, iar intre 2013-2014 a fost Director Coordonator Proiecte Europene, Director General Adjunct Proiecte Europene si Director Achizitii Contracte in cadrul CNCF CFR SA.Barbulescu il inlocuieste pe Iosif Szentes care a fost numit director general al companiei CFR Calatori incepand cu data de 10 martie 2015. In perioada 10 octombrie 2014 ￯ 10 martie 2015, Szentes a fost membru al Directoratului SNTFC ￯CFR Calatori￯ SA.Iosif Szntes a postat pe Facebook un mesaj despre plecarea sa:Iosif Szentes este inginer si a absolvit Facultatea de Transporturi din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti, sectia Tehnologia Transporturilor si Telecomenzi Feroviare.Szentes a fost numit director general al companiei CFR Calatori la 10 martie 2015. In ianuarie 2018, mandatul lui Iosif Szentes a fost prelungit cu doua luni si urma sa expire pe 22 martie.