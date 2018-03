Blocaj pe autostrada A10 Sebes - Turda: "Aproape 30 de km sunt gata de folosire, dar stau inchisi din cauza unei hotarari de guvern absurde" / Scrisoarea unui deputat USR catre premierul Dancila

"Douazeci si opt de kilometri de autostrada, intre Sebes si Turda, sunt gata de folosire, dar stau inchisi din cauza unei hotarari de guvern absurde adoptate in mai 2017. Rezolvarea situatiei este la indemana Guvernului care insa nu face nimic pentru a repune lucrurile in normalitate", transmite deputatul USR, Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi din Paralament, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Dancila, ministrului Transporturilor Lucian Sova, dar si liderul PSD Liviu Dragnea.Drula sustine ca este vorba de Regulament privind receptia constructiilor adoptat de Guvern in mai 2017 la initiativa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice."Printre prevederile nocive introduse de noul regulament este si aceea ca nu mai permite efectuarea receptiei lucrarilor cu specificarea intr-o anexa a unei liste de observatii privind defecte si lipsuri minore care nu afecteaza siguranta si utilizarea constructiei. Pe cale de consecinta, constructia respectiva, fie ca e o cladire sau o autostrada, nu poate fi utilizata legal in conditiile in care exista orice fel de defecte, fie ele absolut minore, sau daca exista mici lucrari care raman de efectuat", sustine Deputatul care da un exemplu ilustrativ pentru anomalia creata de noile prevederi."Sa luam exemplul unei case la care constructorul a finalizat toate lucrarile, dar nu a montat un element decorativ pentru fatada (spre exemplu, pentru ca e o problema de stoc la producator) care era prevazut in proiectul tehnic. Pe vechiul regulament s-ar fi putut face receptia cu observatia in anexa ca ¬se va monta elementul decorativ in termen de 90 de zile¬ si proprietarul s-ar fi putut muta in noua sa casa. Pe noul regulament ar fi ilegal sa se mute in casa, prin urmare proprietarul va sta sa astepte cateva luni pana se monteaza ultimul surub. Absurd!", explica Drula.Deputatul sustine ca Departamentului pentru studii parlamentare al Camerei Deputatilor a efectuat un studiu comparativ cu alte tari din UE privind receptia lucrarilor, iar "concluzia este ca in toate aceste tari exista conceptul de substantial completion, adica un stadiu al lucrarilor care permite utilizarea in siguranta a constructiei conform destinatiei sale, fiind indeplinite cerintele fundamentale. La acest stadiu, constructia poate fi preluata/utilizata de investitor/proprietar urmand ca eventuale lucrari si remedieri minore sa se efectueze ulterior".Potrivit deputatului USR, fost consilier pe probleme de infrastructura in guvernul Ciolos, modificarea Regulamentului privind receptia blocheaza acum darea in folosinta a Loturilor 3 si 4 din autostrada Sebes - Turda, unde "tot ce tine de calea de rulare, asfalt, marcaje, indicatoare este finalizat"."Sunt 28km pe care se asteapta doar traficul, dar nu se pot deschide pentru ca nu este inca trasa apa la toalete (se realizeaza in prezent o aductiune de apa de la cativa km distanta care va fi gata in iunie), asa ca autostrada sta inchisa in timp ce pe drumul national paralel (DN1) au periodic loc accidente cu victime", explica Drula.Parlamentarul aminteste insa ca in decembrie 2017 a existat o tentativa de a repara problema, iar pe pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pusa in consultare publica o propunere de hotarare de guvern care corecta "aceste prevederi aberante". "Din motive necunoscute, acest proiect de H.G. a disparut din sectiunea de consultare publica si nimic nu s-a mai auzit de el ulterior, spune Drula.In urma cu o saptamana Minsitrul Transporturilor Lucian Sova a facut o vizita pe santierul celor doua loturi si a constatat ca se poate circula, insa a recunoscut ca cel mai probabil receptia se va face abia in luna mai din cauza prevederilor legislative.In replica Asociatia Pro Infrastructura, ONG-ul activ care monitorzeaza proiectele de infrastructura, a reactionat si a acuzat termenul larg pe care ministrul il invoca."Nu putem fi insa de acord cu obiectivul pe care vi l-ati asumat de a deschide autostrada abia in luna mai, din moment ce ea este circulabila deja astazi. Cum ii serveste pe cetateni ministerul pe care-l conduceti daca dumneavoastra veti tine o autostrada inchisa timp de inca doua luni, dupa ce a stat deja inchisa aproape 3 luni? Cum ii serviti pe platitorii de taxe daca amanati darea in folosinta a unei investitii pentru motive care tin pur si simplu de incurcaturi legislative? Cine face legislatia daca nu dumneavoastra politicienii, guvernul din care faceti parte si majoritatea parlamentara care il sprijina? Cetatenii stiu foarte bine ca daca interesele o cer, legislatia poate fi schimbata aproape peste noapte", transmitea API.Aasociatia aminteste ca a lansat de curand o petitie online pentru deschiderea A10 Aiud-Turda si ca pana in momentul de fata au semnat peste 16.000 de oameni."Dl. Sova ne cere sa mai asteptam 2 luni cu autostrada inchisa pentru ca guvernul sa rezolve o problema pe care tot guvernul a creat-o. Este complet inacceptabil! La prima sedinta de guvern se pot adopta modificarile necesare daca exista vointa politica, mai ales ca proiectul de modificare este deja elaborat. Nu putem tine o autostrada perfect functionala inchisa pentru ca nu reusiti sa coordonati ministerele si sa reparati problema creata tot de dvs. anul trecut", scrie Catalin Drula.Reamintim ca CNAIR a refuzat la inceputul anului receptia Lotului 3 din A10 Sebes - Turda (12,5 km intre Aiud si Decea) pentru ca ar fi gasit neconformitati si a obligat contractantul sa le remedieze. De precizat ca de monitorizarea lucrarilor, in rolul de consultant, a fost tocmai DRDP Cluj, institutie din subordinea CNAIR. Similar, invocand lucrari nefinalizate, desi nu au legatura cu calea de rulare si elementele de siguranta, CNAIR a amanat receptia celor 16 km de pe Lotul 4, intre Decea si Turda.