Schimbare de proiect pentru Pasajul de la Domnești pentru a introduce tramvaiul cerut de Primaria Capitalei: șase luni întârziere și 5% în plus la costuri

"Proiectul pasajului de la Domnești va fi modificat pentru a putea acomoda o linie de tramvai care să întoarcă în acel loc, sub pasaj. Rampa de urcare dinspre Prelungirea Ghencea va fi practic 'spartă' în două și va fi un spațiu de șapte metri pe unde să treaca liniile de tramvai", a confirmat pentru HotNews.ro purtatorul de cuvânt al Companiei de Drumuri, Alin Șerbănescu.Astfel, linia de tramvai va veni de pe Prelungirea Ghencea, va ajunge până la Șoseaua de Centură, iar tramvaiele vor întoarce"Am calculat ce înseamnă aceasta modificare de proiect și probabil va fi o întârziere de șase luni și o creștere cu 5% a valorii contractului", a mai declarat Șerbănescu.Informația privind schimbarea proiectului Pasajului Domești a fost publicată și de Economica.net care cita surse din cadrul CNAIR.La începutul lunii martie Primăria Capitalei anunța că vrea să construiască o linie de tramvai pe bulevardul Prelungirea Ghencea și că a demarat discuții cu CNAIR în acest sens, având în vedere că poriectul Pasajului deja fusese contractat.Pasajul suprateran de la Domnești e un proiect care se chinuie să capete contur de mai bine de cinci ani. Din 2015 Compania de Drumuri a lansat licitația, iar abia în mai 2017 a reușit să și semneze contractul de proiectare și lucrări.Cu toate acestea, întârzierile au continuat să apară: deși contractul era semnat, autoritățile de la drumuri au reușit să emită ordinul de începere al lucrărilor abia în ianuarie 2018, la aproape 8 luni distanță.Cu toate acestea, în bugetul Ministerului Transporturilor proiectul pasajului de la Domnești este prevăzut cu zero lei.Pasajul ar trebui să fie construit la intersecția dintre Stradă Prelungirea Ghencea-DJ602 și Centură București și este gândit sub formă de sens giratoriu suspendat.Practic, pasajul va "ridică" de la sol drumul județean care va supratraversa Șoseaua de Centură și calea ferată de centură printr-un giratoriu. Șoseaua de Centură va fi extinsă la câte două benzi pe sens pe sub pasaj.