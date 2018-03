CFR pune cruce trenului direct Gara de Nord - Aeroport. Nu va fi gata la Euro 2020, iar compania va pune scări rulante și va construi o clădire în halta de unde pasagerii vor lua în continuare microbuzele către Otopeni

”Ne-am propus ca în 2019 să modernizăm acea haltă de lângă aeroport, iar de acolo o să putem să facem o șosea pentru microbuze și un terminal în aeroport. Am încercat să facem și varianta a doua, dar 90% că nu se poate face până la Campionatul European subtraversarea DN1, din cauza primăriei Otopeni. Am avut o tentativă de a discuta despre autorizație, am înțeles că ne trimit la PUZ... Sigur n-o să reușim, adică am încurca Campionatul, fiindcă am ocupa una-două benzi și ar fi devieri, așa că am ales această variantă”, spune Ion Gavrilă, directorul general al Companiei Naționale CFR SA.Gavrilă spune că actuala halta Punt Oprire (P.O.) Aeroport va fi modernizată, practic se vor pune scări rulante, va exista o copertină și o clădire .”De acolo, până la aeroport vom asfalta, probabil pe două benzi și se face și un terminal în Otopeni”, spune șeful CN CFR care adaugă că se vrea să se ajungă la o cadență de două trenuri pe oră, față de unul pe oră, în prezent.De ce nu se mai poate face proiectul inițial, cu o subtraversare a DN1? ”S-au dus cei dinaintea mea la Primăria Otopeni și nu au găsit înțelegere. Adică, nu știu care a fost neînțelegerea, însă ne trimit către un PUZ, probabil că așa zice și legea, iar PUZ-ul durează cel puțin un an”, spune Gavrilă.Întrebat dacă se renunță total la construcția trenului direct, directorul CN CFR a spus că nu. Însă este foarte clar că, și dacă s-ar începe lucrările la subtraversare în a doua parte din 2020, lucrul nu ar fi gata mai repede de 2022.Proiectul unei legături feroviare directe între București și Aeroportul Otopeni, cu o gară semi-îngropată în zona terminalului sosiri, este una dintre lucrările începute în forță pe final de mandat al cabinetului Cioloș, în a doua parte din 2016, și lăsat "moștenire" guvernarii PSD. Costurile erau estimate a fi în jurul a 100 milioane euro.Inclus în Master Plan, cu finanțare europeană nerambursabilă, proiectul prevedea realizarea până în 2018 a încă 2 km de cale ferată pe lângă cea existentă și care să subtraverseze DN1 până la Aeroport. Scopul final? Trenuri care să facă 18 minute din gara de Nord până la Aeroport, alte garnituri care sa facă opriri mai dese pe traseu în nordul Capitalei și trenuri directe spre/catre Otopeni din orașe precum Brașov, Constanța, Galați, Craiova sau din nordul Bulgariei.De câțiva ani exista această legătură tren+microbuz Gara de Nord - Aeroport, însă de cele mai multe ori drumul durează mai mult decât cu mașina sau decât cu liniile speciale de autobuz 780 și 783. Drumul cu trenul durează 45-50 de minute până la halta P O Aeroport situată la 28 km de Gara de Nord (trenul ocolește prin Chitila și Mogoșoaia).Apoi din haltă se mai parcurge distanța de 3 km cu un microbuz și în total drumul tren+micriobuz poate dura 80-100 de minute. De la Piața Unirii la Aeroportul Otopeni sunt 18 km pe cale rutiera și drumul poate dura sub 50 de minute cu autobuzul, dacă nu sunt blocaje. În combinația tren+microbuz traseul este de 31 km.