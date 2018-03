Ministrul Transporturilor: Dacă CFR Infrastructură ar recupera datoriile de la CFR Marfă și ar folosi banii, am avea sute de kilometri fără restricţii de circulaţie

"Mă preocupă într-un mod foarte serios faptul că CFR Marfă a acumulat o datorie de netolerat, mult prea mare, la CFR Infrastructură. Eu cred că dacă ar fi fost vorba de un agent privat, acest lucru nu ar fi ajuns în această situaţie. Sunt preocupat de faptul că o astfel de datorie de fapt poate fi tratată şi ca o distorsiune în piaţă, ca un element de concurenţă neloială în raport cu alţi operatori”.”CFR Infrastructură, dacă şi-ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la CFR Marfă, am avea sute de km pe care restricţiile de circulaţie ar putea fi ridicate” .CFR Marfă a fost constituită ca societate pe acțiuni la 1 octombrie 1998, ca urmare a reorganizării operatorului feroviar istoric român, Societatea Națională a Căilor Ferate Române ("SN CFR"). CFR Marfă furnizează servicii de transport feroviar de mărfuri, cum ar fi, printre altele, cărbune din producția internă, ciment, produse chimice, cereale și oleaginoase, lemn, sare și metale.În decembrie 2017 Comisia Europeană anunța că a lansat o investigație aprofundată pentru a determina dacă stingerea de către statul roman a datoriilor operatorului român de transport feroviar de marfă CFR Marfă și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.Întrebat dacă România va fi sancționată, ministrul a răspuns: ne așteptăm la ce este mai rău.În vizorul Comisiei erau două probleme:o serie de măsuri de ajutor de stat în favoarea CFR Marfă, constând în conversia creanțelor în acțiuni în valoare de 1 669 de milioane lei (circa 360 de milioane euro) in 2013;necolectarea, cel puțin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurări sociale și a taxelor datorate de CFR Marfă, precum și a datoriilor companiei față de CFR Infrastructura.CFR Marfă face și obiectul unui dosar complex, mai mulți directori fiind arestați în 2017 pentru că au vândut la REMAT 2.450 de vagoane la preț de fier vechi. Prejudiciul în acest dosar a fost de peste 6 milioane euro.