CFR trebuie să își schimbe poziția și să înceapă de urgență realizarea liniei directe Gara de Nord-Aeroport, spune Asociația Construim România

Dorim să-i reamintim domnului directorul general Ion Gavrilă că orice lucrare de construcție necesită o documentație de amenajare a teritoriului sau de urbanism (PUZ). Cu toate acestea, anul trecut a fost emisă OUG 49 prin care se specifică, la articolul IV, că unui proiect de infrastructură de transport de interes național care e cuprins în Master Planul General de Transport al României i se pot emite autorizațiile de construire „fără elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentații de amenajare a teritoriului sau de urbanism”.Reamintim că, pentru finalizarea lucrării, trebuie construiți 2.3 km de cale ferată nouă, pe tronsonul Odăile - Aeroportul Henri Coandă. parte a proiectului „Gara de Nord – Henri Coandă”, cod proiect F032, din Master Planul General de Transport al României.Solicităm pe această cale directorului general Ion Gavrilă și Companiei Naționale CN CFR SA, să își schimbe poziția și să întreprindă de urgență demersurile necesare pentru demararea proiectului, iar în caz contrar, considerăm că dl. Ion Gavrilă trebuie să facă loc unei alte persoane, cu o atitudine mai fermă și axată pe rezolvarea problemelor.Reamintim că directorul CFR a declarat luni că trenul direct Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, care ar fi trebuit să fie gata anul acesta, nu va fi funcțional mult timp de acum înainte și în niciun caz în 2020. Din cauza ”lipsei de înțelegere” a Primăriei Otopeni nu mai sunt șanse ca proiectul să fie terminat până în iunie 2020, astfel că cei care vor merge atunci spre Otopeni, vor lua microbuzele din halta situată la 3 km de Henri Coanda.”Ne-am propus ca în 2019 să modernizăm acea haltă de lângă aeroport, iar de acolo o să putem să facem o șosea pentru microbuze și un terminal în aeroport. Am încercat să facem și varianta a doua, dar 90% că nu se poate face până la Campionatul European subtraversarea DN1, din cauza primăriei Otopeni. Am avut o tentativă de a discuta despre autorizație, am înțeles că ne trimit la PUZ... Sigur n-o să reușim, adică am încurca Campionatul, fiindcă am ocupa una-două benzi și ar fi devieri, așa că am ales această variantă”, spunea Ion Gavrilă, directorul general al Companiei Naționale CFR SA.Gavrilă mai spunea că actuala haltă Punct Oprire (P.O.) Aeroport va fi modernizată, practic se vor pune scări rulante, va exista o copertină și o clădire .”De acolo, până la aeroport vom asfalta, probabil pe două benzi și se face și un terminal în Otopeni”, spune șeful CN CFR care adaugă că se vrea să se ajungă la o cadență de două trenuri pe oră, față de unul pe oră, în prezent.