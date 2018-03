Centura Capitalei, trecută la Primăria București? Gabriela Firea: „Decizia a fost luata principial, la nivelul Ministerului Transporturilor” / Cum răspunde Compania de Drumuri

Centura rutieră ocolitoare a Bucureştiului va trece de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la Primăria Capitalei, informeazăcare citează surse guvernamentale. Informaţia a fost confirmată de primarul Bucureştiului, Gabriela Firea, care a spus pentru G4Media.ro că “decizia a fost luata principial, la nivelul Ministerului Transporturilor. În urma analizei juridico-financiare se va lua o decizie finală”.Compania de Drumuri neagă, însă, că s-ar fi luat o astfel de decizie și fac trimitere la un răspuns oferit în urmă cu un an în care erau detaliate motivele pentru care un astfel de transfer nu poate fi făcut.„Potrivit punctului de vedere exprimat și anul trecut când a fost dezbătută această temă, legislația în vigoare și normativele europene nu permit trecerea acestei centuri în administrarea Primaria Capitalei în acest moment”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri.O decizie fermă nu s-a luat, ci abia s-a înființat un grup de lucru cu specialiști de la Ministerul Transporturilor, Primăria Capitalei și Compania de Drumuri, susțin surse din Minister.„Abia au fost purtate primele discuții. A fost înființat un grup de lucru care trebuie să vada legal, dacă se poate face acest lucru procedural, juridic, având în vedere că pe centură sunt proiecte pe fonduri europene”, au declarat surse din Ministerul Transporturilor pentru HotNews.ro.În urmă cu un an, CNAIR transmitea că Centura Bucurestiului se afla in diferite faze de executie, iar Sectiunile A1-DN2, DN 2-A2 si Centura de Sud beneficiaza de finantare din fonduri europene nerambursabile."Sectiunile A1- DN2 , DN 2- A2 si centura de sud beneficiaza de finantare din fonduri europene nerambursabile pentru care se aplica principiul asigurarii "durabilitatii" proiectelor cu finantare europeana, respectiv monitorizarea pe parcursul implementarii lor si ulterior, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea acestuia.Monitorizarea va urmari pe aceasta perioada ca investitia sa nu sufere modificari substantiale, conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispozitiile generale referitoare la FEDR, FSE si FC, si anume modificari care rezulta dintr-o schimbare in natura proprietatii asupra unui obiect din infrastructura sau care rezulta din incetarea activitatii productive", transmite CNAIR intr-un comunicat remis HotNews.ro."Drept urmare, la acest moment, nu exista posibilitatea transferului centurii rutiere a municipiului Bucuresti din administrarea CNAIR S.A.", se mai arata in comunicat.În urmă cu un an, CNAIR transmitea că Centură Bucureștiului se află în diferite faze de execuție, iar Secțiunile A1-DN2, DN 2-A2 și Centură de Sud beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile."Secțiunile A1- DN2 , DN 2- A2 și centură de sud beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru care se aplică principiul asigurării "durabilității" proiectelor cu finanțare europeană, respectiv monitorizarea pe parcursul implementării lor și ulterior, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea acestuia.Monitorizarea va urmări pe această perioada că investiția să nu sufere modificări substanțiale, conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispozițiile generale referitoare la FEDR, FSE și FC, și anume modificări care rezultă dintr-o schimbare în natură proprietății asupra unui obiect din infrastructură sau care rezultă din încetarea activității productive", transmite CNAIR într-un comunicat remis HotNews.ro."Drept urmare, la acest moment, nu există posibilitatea transferului centurii rutiere a municipiului București din administrarea CNAIR S.A.", se mai arată în comunicat.