Șoseaua de centură a Capitalei, transferată la Primăria Generala? Societatea civilă: ''Dacă s-ar întâmpla acest lucru proiectele lansate deja pentru modernizare s-ar bloca total''

Asociația Construim România consideră că preluarea Centurii București în administrarea Primăriei Municipiului București sau a unei autorități metropolitane, alături de Consiliul Județean Ilfov, ar fi un lucru normal, într-o țară normală unde proiectele de infrastructură sunt realizate fără întârzieri și alte piedici de natură politică sau birocratică.

Dorim să amintim că actuala Companie de Administrare a Infrastructurii Rutiere (în trecut având alte denumiri precum CNADNR și Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România”) a fost preluat mare parte din fostul drum de centură cu indicativul DJ100A de la Consiliul Județean Ilfov, prin HG 171 și 660 din 2003. Unul din considerentele transformării acestor sectoare de drum în Drum Național cu indicativul Centura București a fost acela a lipsei fondurilor pentru o astfel de investiție (a modernizării centurii la standardele dorite), dar și a lipsei unui proiect unitar susținut de toate părțile.

După 15 ani, considerăm că Primăria Municipiului București are fonduri la dispoziție pentru investiții în proiecte infrastructură, dar a arătat, atât administrația actuală cât și precedentele, că este incapabilă să gestioneze dezvoltarea proiectelor de infrastructură existente sau noi. Chiar în acest moment vorbim de proiecte importante care fie sunt blocate din varii motive, inclusiv de fonduri insuficient alocate. La doar câteva luni distanță de darea în circulației a tronsonului de Autostradă A3 București – Centura București, Primăria București nu a fost capabilă să demareze lucrările de infrastructură în zona Pipera (supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză, pasaje rutiere în zonă care să preia traficul nou generat), astfel că se va ajunge ca aglomerația doar să fie mutată dintr-o parte în alta. Alte proiecte importante care stagnează sunt: Pasajul Nicolae Grigorescu cu Splaiul Unirii și continuarea acestei penetrări direct către Șoseaua Olteniței (la acest moment descărcarea traficului de pe acest pasaj se face în strada Iulia Hațeganul aflată într-o stare deplorabilă, insuficientă pentru a prelua fluxul de trafic), Pasajul Ciurel și legătura dintre Splaiul Independenței, Șoseaua Virtuții și Autostrada A1, extinderea și modernizarea Prelungirii Ghencea.

Astfel, Primăria Municipiului București trebuie să demonstreze, întâi de toate, că este capabilă să gestioneze, nu doar financiar, astfel de proiecte înainte să preia în administrare un obiectiv strategic atât de vital și de importanță națională precum Centura București. Totuși, pe modelul Centurii Oradea, PMB ar putea pregăti următoarele proiecte de infrastructură care țin de Centura București, prin care să evidențieze soluțiile tehnice și sursele de finanțare pentru astfel de proiecte.

Orice preluare în această perioadă a Centurii București de către Primăria Municipiului București, dacă ar fi posibil din punct de vedere juridic, nu s-ar solda decât cu un blocaj total al proiectelor în derulare (lărgirea între DN2 și A2, lărgirea centurii de sud, pasajele Domnești, Oltenița, Berceni, Mogoșoaia), pierderea finanțării acestor proiecte, inclusiv a co-finanțării Uniunii Europene, urmând ca aceste proiecte să fie refăcute de la zero, ceea ce înseamnă un decalaj nepermis pentru o capitală Europeană care ar fi trebuit să aibă actuala centură complet modernizată la 4 benzi cu noduri rutiere care să elimine intersecțiile la nivel, precum și o centură la profil de Autostradă, inelul complet A0.

Trecerea Șoselei de Centură a Capitalei de la Compania de Drumuri în administrarea Primăriei Generale a revenit din nou în discuția publică . Primarul Gabriela Firea a declarat săptâmâna trecută pentru g4media.ro că o astfel de decizie a fost luata „principial, la nivelul Ministerului Transporturilor”.Pe de altă parte reprezentanții Companiei de drumuri au infirmat pentru HotNews.ro că o astfel de decizie a fost luată și fac trimitere la un răspuns oferit anul trecut în care detaliau imposibilitatea legală de a face acest transfer, având în vedere că pe centură sunt proiecte pe fonduri europene.Surse din Minister spun că o decizie fermă nu s-a luat, ci abia s-a înființat un grup de lucru cu specialiști de la Ministerul Transporturilor, PMB și CNAIR pentru a studia aspectele legale.„Ne exprimăm cu tărie dezacordul în legătură cu preluarea de către PMB a Centurii Capitalei! Dacă s-ar întâmpla acest lucru, suntem convinși că proiectele lansate deja (sau aflate în pregătire) pentru modernizarea și extinderea diferitelor segmente din DNCB s-ar bloca total, din mai multe motive care țin de probleme legislative și de capacitatea PMB de a implementa investiții de infrastructură rutieră”, transmite Asociația Pro Infrastructura (API), într-un comunicat de presă remis și HotNews.ro.„Sunt multe aspecte legislative care ar transforma acest transfer într-un dezastru. Și chiar dacă aceste aspecte birocratice s-ar soluționa, poate Primăria să administreze un obiectiv atât de complicat și important ca DNCB? Noi opinăm că nu. Chiar dacă cei din CNAIR sunt renumiți pentru incompetența lor și pentru derularea dezastruoasă a proiectelor de investiții, aparatul administrativ al Primăriei București condus de Gabriela Firea are rezultate chiar mai dezastruoase decât CNAIR!", mai susține API.O altă voce a societății civile din domeniul infrastructurii, Asociația Construim România a precizat pentru HotNews.ro că, desi susține în teorie ca Centura să fie la Primărie, actuala și fostele administrații din București au arătat că sunt incapabile să gestioneze dezvoltarea proiectelor de infrastructură.Construim România susține că PMB înti ar trebui să demonstreze că poate gestiona astfel de proiecte, nu doar financiar, și că la momentul actual preluarea Șoselei de Centură s-ar solda cu un blocaj total.Reprezentanții Companiei de Drumuri au negat pentru HotNews.ro că s-ar fi luat o decizie în privința transferului Centurii la Primăria Capitalei și aduc aminte că exista o serie de constrângeri legale ce ar face imposibilă o astfel de masură.„Potrivit punctului de vedere exprimat și anul trecut când a fost dezbătută această temă, legislația în vigoare și normativele europene nu permit trecerea acestei centuri în administrarea Primaria Capitalei în acest moment", a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri.În urmă cu un an, CNAIR transmitea că Centura Bucurestiului se afla in diferite faze de executie, iar Sectiunile A1-DN2, DN 2-A2 si Centura de Sud beneficiaza de finantare din fonduri europene nerambursabile."Sectiunile A1- DN2 , DN 2- A2 si centura de sud beneficiaza de finantare din fonduri europene nerambursabile pentru care se aplica principiul asigurarii "durabilitatii" proiectelor cu finantare europeana, respectiv monitorizarea pe parcursul implementarii lor si ulterior, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea acestuia.Monitorizarea va urmari pe aceasta perioada ca investitia sa nu sufere modificari substantiale, conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispozitiile generale referitoare la FEDR, FSE si FC, si anume modificari care rezulta dintr-o schimbare in natura proprietatii asupra unui obiect din infrastructura sau care rezulta din incetarea activitatii productive", transmite CNAIR intr-un comunicat remis HotNews.ro."Drept urmare, la acest moment, nu exista posibilitatea transferului centurii rutiere a municipiului Bucuresti din administrarea CNAIR S.A.", se mai arata in comunicat.