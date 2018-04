​VIDEO Cum poate fi trenul un mijloc excelent de transport în oraș - Un exemplu din Polonia

Exemplul, de tipul trenurilor germane S-Bahn sau regio-urbane, vine din regiunea Pomerania, în nordul Poloniei și se referă la zona metropolitană numită în poloneză Trójmiasto (cele trei orașe) formată din Gdansk, Sopot și Gdynia. Un milion de locuitori sunt în cele trei orașe, Gdansk fiind cel mai cunoscut dintre ele, celebru pentru casele medievale, pentru șantierele navale și pentru sindicatul Solidaritatea.Sopot este cea mai cunoscută stațiune poloneză de la Mare Baltică și, deși temperatura apei rar trece de 18 grade, numărul de turiști este uriaș și locul este cunoscut și în afara țării. Gdynia este cel mai puțin turistic dintre cele trei orase, însă are turiști datorită unui acvariu.Linia Gdynia-Gdansk (sursa SKM)Încâ din anii 50' statul polonez a construit linii urbane de cale ferată în zonă și, de-a lungul anilor au fost realizate linii duble, s-a făcut și electrificarea și, pe p parte din traseu, liniile regionale sunt complet separate de cele de lungă distanță.Acum, anual se efectueaza peste 40 de milioane de călătorii pe trenurile regionale operate de compania SKM în regiunea Pomerania, iar cifra nu este deloc mică dacă ne gândim că în România se efectuează într-un an aproximativ 65 de milioane de călătorii cu trenul, incluzând și operatorii privați.Între Gdansk (gara Śródmieście) și Gdynia (gara Cisowa) sunt 28 de km parcurși în 47-49 de minute de trenurile regionale și, deși viteza medie nu este grozava, cam 35 km/h, trebuie spus că sunt 19 opriri: nouă în Gdansk, trei în Sopot și șapte în Gdynia.În Gdansk transportul public este excelent, existând tramvaie și autobuze, însă dat fiind că sunt 4-5 trenuri pe oră care opresc în nouă gări, trenul este o opțiune chiar și pe distanțe foarte scurte.Trenurile vin la 7-8 minute în timpul orelor de vârf, în restul zilei sunt cam la 15 minute, iar în week-end și seara târziu sunt la 20 de minute. Per total, întreg sistemul de trenuri regionale operat de SKM este mult mai întins decât aria Gdansk-Gdynia, ajungînd până la Slupsk, la 110 km de Gdynia și până la Tczew, la 31 km de Gdansk.Linie de cale ferată în stațiunea Sopot (sursa - HotNews)Biletul întreg costă echivalentul a 7,7 lei pentru 21 km și 9 lei pentru 37 km, însă abonamentele lunare sunt mult mai rentabile.Cele mai vechi vagoane sunt din 1969 și la orele de vârf este aglomerație, însă în ultimii ani materialul rulant a fost modernizat, fiind aduse trenuri noi numite Impuls și produse de o companie poloneză numită NEWAG. Primele două rame electrice au costat aproape 9 milioane euro, fiind prima dată din anii 80 și până în prezent când SKM cumpără trenuri noi. În plus, o serie de vagoane vechi au fost modernziate.SKM este parte a companiei naționale de căi ferate poloneză PKP.Vechile trenuri rulează cu 70 km/h, trenurile Impuls au o viteză maximă posibilă de 160 km/h, însă liniile regionale permit maxim 120 km/h. Viteza de 120 km/h nu poate fi atinsă între Gdynia și Gdansk, unde opririle sunt foarte dese.SKM are un program amplu de investiții: opt gări vor fi modernizate (lift-uri, peroane, copertine) și se va face un studiu de fezabilitate pentru a fi construite noi gări în orașul Gdynia.Polonia stă mult mai bine decât România la capitolul infrastructură și la ponderea fondurilor europene accesate. La capitolul feroviar, deși Polonia are zone cu viteze medii de 50 km/h, în 2014 s-a făcut un salt uluitor fiindcă au început să circule trenurile Pendolino care în unele zone rulează cu 200 km/h. Datorită acestor trenuri, călătoria dintre Cracovia (sudul țării) și Gdansk (nord) durează doar 5 ore și un sfert pentru mai bine de 600 km.Contractul pentru 20 de trenuri a fost semnat în 2011 între statul polonez și Alstom Transport, valoarea fiind de 665 milioane euro, incluzând și 17 ani de mentenanță.Opririle pe linia Gdynia - Gdansk (sursa Deutsche Bahn, mersul european al trenurilor)