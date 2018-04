De ce Finlanda și Norvegia vor să construiască o cale ferată de 3 miliarde de euro

Linie miniera in Scandinavia

Autoritățile din Finlanda au analizat mai multe trasee pentru a lega pe cale feroviară țara, de porturi din nordul Norvegiei și al Rusiei, pentru a stimula comerțul, mai ales cel cu minereuri.Ideea este ca pe viitor Finlanda să fie legată de un port la Oceanul Arctic, iar Ministerul Transporturilor a decis că cea mai bună soluție ar fi să se construiască o linie între orașul Rovaniemi, celebru pentru că este "orașul lui Moș Crăciun" și orășelul norvegian Kirkenes, cunoscut pentru industria minieră.Una dintre cele cinci variante luate în considerare avea ca punct terminus orașul rus Murmansk, dar s-a convenit că un punct terminus plasat în Norvegia are mai multe avantaje.Ruta dintre Rovaniemi și Kirkenes, are 465 km, estimarea este că va costa cel puțin 2,9 miliarde euro, iar principalul considerent luat în seamă a fost prețul.Linia de cale ferată ar trebui să fie gata în 2030, iar scopul ei este ca spre portul de la Oceanul Arctic să fie transportate minereuri, pește și produse din industria lemnului, dar ideea este ca traseul să fie folosit și de turiști.Acordul semnat acum prevede că Finlanda va suporta cea mai mare parte a costurilor construcției: două miliarde, din totalul de 2,9 miliarde euro. Prima fază a proiectului va stabili calendarul de construcție, traseul exact și impactul pe care construcția o va avea asupra mediului. Grupul de lucru va termina un raport detaliat până la final de an.Calea ferată va fi construită pentru a impulsiona comerțul și ideea este ca linia să lege nordul extrem, nu doar de Europa Centrală, ci și de China, în ceea ce a fost numit "Ice-Silk Road" sau ”Polar Silk Road”, adică un fel de "Drum al Matăsii" în zone înghețate.Și nu este doar în teorie, fiindcă în noiembrie 2017 a fost lansată prima legătură feroviară directă între Finlanda și China, trenurile de marfă străbătând drumul în 17 zile. Legătura este operată de o companie din Kazahstan (Kazakhstan Railway) și contectează orașele Kouvola și Xi'an.Când legătura feroviară Rovaniemi - Kirkenes va fi gata, produsele vor putea fi transportate și pe mare, prin Pasajul de Nord-Est, care va deveni navigabil tot mai mult timp în fiecarew an din cauza încălzirii climei.Noua linie de cale ferată ar crea o bună legătură comercială între nordul extrem al Europei si Europa Centrala, fiind dat ca exemplu Berlinul. De la Berlin la Kirkenes, spre exemplu, ar fi pe calea ferată 2.200 km. Între Rovaniemi și Helsinki sunt 705 km, iar trenurile fac opt ore.Surse; Railway Gazzette, Reuters, EU Observer, China Daily, Railway Tehnology