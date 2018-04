Pod de pontoane pe DN2 în Buzău la Mărăcineni cât va fi reparat podul mare. Armata vrea ca CNAIR să achite costurile de realizare

Potrivit prefectului de Buzău, Carmen Ichim, Ministerul Apărării ar fi putut amenaja un pod de pontoane care să preia traficul după închiderea podului de la Mărăcineni dacă Buzăul ar fi fost sub stare de urgenţă, informează News.roCum nu sunt întrunite condiţiile ce presupun starea de urgenţă, Ministerul Apărării poate reaaliza podul de pontoane numai în baza unui contract încheiat cu administratorul podului, respectiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.”Am avut o discuţie cu domnul secretar de stat Duşa în care am fost informaţi că domnul ministru a semnat ordinul prin care să fie montat acest pod de pontoane, doar dacă se va încheia un contract cu CNAIR. Până ieri (luni - n.r) nu a fost semnat acest contract. Când se va semna, podul va fi deblocat, adus aici şi montat. Am trimis cu Consiliul Judeţean o adresă către CNAIR în care i-am informat că trebuie să ia toate măsurile ca să se evite blocajele si ambuscadele pe DN 2 E 85 şi podul la Mărăcineni, le-am spus că se va crea un fenomen social nedorit, atât pentru locuitorii din oraşul Buzău, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. Că se va circula cu restricţii, am înţeles, dar nu permitem formarea acelor cozi imense în trafic”, a declarat, marţi, prefectul de Buzău, Carmen Ichim.Porivit unor surse din CNAIR, citate de News.ro, realizarea podului de pontoane în amonte de podul Mărăcineni ar costa circa 5 milioane de lei.Dacă CNAIR se va înţelege cu MApN şi va semna contractul pentru podul de pontoane, obiectivul va fi amenajat în circa 3 zile, după care se va da startul lucrărilor la podul de la Mărăcineni, peste râul Buzău.Podul metalic de la Mărăcineni va rămâne închis 130 de zile, timp în care se va lucra la structura metalică, dar şi la carosabil.Podul de la Mărăcineni se află într-o avansată stare de degradare, iar autorităţile judeţene au semnalat problema încă din primăvara anului trecut, în timp ce reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Secţia de Drumuri Naţionale Buzău au instituit restricţii de viteză de 10 kilometri la oră la traversarea podului.Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a podului de la Mărăcineni este de 5 milioane de lei.Podul metalic de la Mărăcineni a fost construit în 1932 de trupele germane. Întreţinut conform indicaţiilor constructorilor, obiectivul a fost menţinut în bună stare până în 2005, când a fost avariat de inundaţii. Atunci, obiectivul a fost înshis din luna mai până în octombrie.