CJ Teleorman a atribuit firmei Tel Drum, alături de alți doi constructori, un acord cadru pentru lucrări de întreținere a drumurilor în valoare totală de circa 40 de milioane de lei

CJ Teleorman a lansat o licitație publică în aprilie 2017 pentru două loturi de lucrări de întreținere a drumurilor din județ. Astfel, Lotul 1 prevede lucrări de întreținere îmbrăcăminți asfaltice și tratamente bituminoase, iar Lotul 2 prevede lucrări de întreținere drumuri pietruite.Acordul cadru este pe 48 de luni și prevede selectarea a maxim 3 agenți economici cărora li se vor încredința lucrări în baza unor contracte subsecvente.Pe 19 martie 2018 CJ Teleorman a decis atribuirea acordurilor cadru pentru cele două Loturi la câte doi agenți economici pe fiecare Lot. Firma Tel Drum a fost selectată în ambele acorduri cadru. (n.r. anunț de atribuire 188005/14.04.2018)- TEL DRUM S.A. cu o propunere financiară 14.485.891,84 lei, fără T.V.A- STRABAG S.R.L. cu o propunere financiară de 17.162.530,54 lei, fără TVA- TEL DRUM S.A. cu o propunere financiară 17.320.615,90 lei, fără T.V.A.- Asocierea S.C. HIDRO INTER S.R.L. Alexandria – S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L. București cu o propunere financiară 16.445.095,40 lei, fără T.V.APentru cele două acorduri cadru, pe durata celor 48 de luni, se vor încheia câte patru contracte subsecvente cu agenții economici selectați, în baza ofertei financiare depuse.Despre firma Tel Drum în presă s-a scris ani la rând că ar fi controlată de fapt de către Liviu Dragnea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman. Liviu Dragnea a negat mereu că ar fi implicat în firma Tel Drum.În noiembrie 2017 DNA anunță că Tel Drum și doi dintre reprezentanții săi au fost puși sub urmăririe penală pentru fraude cu fonduri europene. DNA a stabilit atunci să pună sechestru asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale SC Tel Drum SA, precum și poprire asupra sumelor de bani până la 32.118.589 lei.DNA, în comunicatul privind Dosarul Tel Drum, vorbea despre beneficiile personale ce ar fi fost obținute de Liviu Dragnea:"În mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul sau, dividende și sume periodice către fiul sau cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup, bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul sau (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SĂ) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SĂ)."Fostul lider al PSD, Victor Ponta, declara în luna septembrie , ca “suntem foarte multi care stim in mod direct” ca firma Tel Drum din Teleorman este a lui Liviu Dragnea.În ianuarie 2018 Tribunalul Teleorman a decis deschiderea procedurii de insolvență pentru Tel Drum. Avocatul Tel Drum susținea , la depunerea cererii de intrare în insolvență, că luarea sechestrul și popririle dispuse de DNA a pus societatea în imposibilitatea de a-și onora obligațiile contractuale și plățile