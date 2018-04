VIDEO Imagini aeriene cu centura Mihăilești de pe DN6 de lângă București. Noua șosea ar degreva zona unde se formează cozi kilometrice, dar proiectul e blocat

„În urma unei re-licitări a proiectului, contractul de execuție lucrări a fost semnat pe 21.04.2016 cu spaniolii de la Copisa, iar ordinul de începere a fost dat în 26.07.2016, însă abia în iunie 2017 a fost emisă autorizația de construire pentru cea mai mare parte a tronsonului (fără zonele de conexiune cu DN6). În prezent stadiul fizic în teren încă este unul incipient, în jurul valorii de 25%, iar mobilizarea constructorului astăzi era aproape inexistentă”, susține Asociația Pro Infrastructura (API).„Chiar dacă tentația inițială este de a blama antreprenorul pentru această situație, și în acest caz, ca în multe altele mult mai cunoscute, observăm cum Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a fost capabilă să rezolve în timp util problemele birocratice”, mai precizeaza ONG-ul care s-a remarcat în ultimii ani prin monitorizarea marilor proiecte de infrastructură din țară.Potrivit Asociației Pro Infrastructura, exproprierile realizate sunt pline de erori, iar CNAIR a explcat public că singura posibilitate de corectare este printr-o modificare a Legii Exproprierilor. „În plus, o sumedenie de modificări aduse proiectului inițial și tergiversate de CNAIR au blocat în multe zone avansul în teren”, scriu reprezentanții ONG-ului.În plus, „o bună parte dintre lucrările executate până în prezent nu au fost încă plătite (iar unele încă nu sunt certificate de consultant), constructorul având astfel un motiv în plus să reducă ritmul până la efectuarea acestor plăți, mai ales că nu are puterea financiară a marilor companii din domeniu. Nu în ultimul rând, relocările de utilități pun și ele bețe în roate (în giratoriul dinspre București, de exemplu)”, scrie API.Potrivit organizației, cele mai mari blocaje din acest moment sunt legate de lucrările suplimentare care trebuie adiționate la contract, relocările de utilități și exproprierile nerezolvate care au dus sa nu fie emisă autorizația de construire pentru cele două giratorii care vor conecta varianta de ocolire cu DN6 (în sud și nord).„Ne întrebăm contrariați cum poate emite CNAIR pretenții și promisiuni pentru investițiile de dimensiunea și complexitatea Autostrăzii Sibiu-Pitești, tunelurilor de pe Lugoj-Deva sau Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Iași, atât timp cât este incapabilă să rezolve o serie de blocaje birocratice în cazul unui proiect trivial, de 3 km lungime, în zonă de câmpie, fără provocări tehnice”, scrie API.„Situația de la Mihăilești este rușinoasă. Solicităm CNAIR să rezolve urgent problemele descrise mai sus astfel încât să nu mai ofere antreprenorului general motive să nu lucreze. Doar așa traficul infernal din centrul localității va putea fi mutat pe această centură până la finalul anului 2018”, mai precizează Asociația.