Două case de lângă Alba Iulia, "uitate" de autorităţi foarte aproape de traseul autostrăzii A10 Sebeș - Turda. Proprietarii ar putea cere instanţei stoparea lucrărilor

"Ne aflăm la o distanţă de la axul autostrăzii şi până în casă de 33 de metri, până în proprietate, de 27 de metri. Ni se va lua din curte, casa rămâne. Cu doi metri în curte am rămâne. (...). De ce nu ne-au expropriat? De ce au făcut un ocoliş?", a afirmat, miercuri, Crinela Ţăran, proprietara casei pe lângă care va trece în imediata apropiere autostrada. Femeia reclamă şi faptul că, în condiţiile în care se lucrează pe şantier, nu se poate trăi în casă, din cauza zgomotului făcut de utilaje, informează Agerpres.Construită în 2007, casa, cu etaj, ar fi deja afectată din cauza trepidaţiilor, crăpându-se pe alocuri inclusiv geamurile termopan. Imobilul este situat în zona de protecţie a autostrăzii.O altă familie care locuieşte în vecini se confruntă, de asemenea, cu o situaţie absurdă. Astfel, în urma modificării planului urbanistic, linia de demarcaţie între intravilan şi extravilan străbate casa, care, odată ce construcţia autostrăzii va fi finalizată, se va găsi lângă pilonii unui pod."Am o mare neclaritate în legătură cu situaţia juridică a imobilului. În urma hotărârii de Consiliu Local nr. 158 din 30 mai 2014, suntem în extravilanul localităţii Oarda, dar nu suntem notaţi ca fiind în extravilan la Cartea funciară şi la Taxe şi impozite. Am cerut un certificat de urbanism, unde am constatat că din totalul de 1.140 metri pătraţi 850 de metri pătraţi sunt în extravilan şi 290 de metri pătraţi în intravilan. Linia aceea de demarcaţie trece prin construcţie, prin camere", a declarat Flori Lăncrănjan.Familia Lăncrănjan susţine că nu se respectă acordul de mediu, existând atât un disconfort sonor, prin poluare fonică, cât şi mult praf din cauza lucrărilor.Pe de altă parte, antreprenorul susţine că imobilul, fiind foarte aproape de şantier, nu se poate împrejmui în întregime încât zgomotul să nu ajungă la familie. În schimb antreprenorul s-a angajat ca şantierul să fie frecvent stropit pentru a nu fi praf.Cele două familii susţin că, dacă nu se vor respecta prevederile acordului de mediu, se vor adresa instanţei pentru a cere stoparea lucrărilor. Ele nu se opun nici exproprierii.Casele respective se află pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeş - Turda, care are o lungime de 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului.