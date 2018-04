VIDEO Imagini din avion cu A10 Sebeș - Turda. Pro Infrastructura: „Loturile 3 și 4 sunt pregătite să preia traficul rutier, dar ne uităm la ele ca la piese de muzeu!”

„În continuare loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A10 Sebeș-Turda sunt pregătite să preia traficul rutier, dar ne uităm la ele ca la piese de muzeu! Săptămâna trecută am făcut o filmare aeriană din avion între Turda și Aiud. Autostrada este gata, se poate circula, așa cum am spus de foarte multe ori! Însă autoritățile încă analizează, încă negociază cu antreprenorii generali și nimeni nu-și asumă responsabilitatea recepției”, transmite Asociația Pro Infrastructura , unul dintre cele mai active ONG-uri care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.Filmarea începe din zona intersecției A3-DN1-A10 de la Turda și continuă deasupra Lotului 4 din A10 spre Aiud. La minutul 5:15 avionul ajunge deasupra nodului rutier de la Decea și continuă deasupra Lotului 3 până la nodul Aiud (min 8:10).„Deși se pare că avem stabilite datele pentru recepție - 24 mai pentru lotul 3 (Tirrena Scavi, între Aiud și Decea) și 15-16 iunie pentru lotul 4 (Porr, între Decea și Turda), nimic nu este sigur! Nimeni nu știe când se va da drumul la trafic. Orice se poate întâmpla, inclusiv să stăm cu autostrada închisă multe luni de acum înainte”, scriu reprezentanții ONG-ului.Potrivit API, pe lotul 3 lucrările sunt la 100%, „(...) dar autoritățile încă se ceartă cu antreprenorul general pentru bănuite neconformități și nimeni nu-și asumă greșelile. Cine suferă? Noi, șoferii. Pe lotul 4 (stadiu progres 99%) sunt două puncte unde taluzul a alunecat și constructorul remediază problema. Aceste lucrări se puteau face, așa cum am explicat de zeci de ori, sub trafic, cu autostrada deschisă, în condiții de siguranță”.În urmă cu o luna, și deputatul USR Cătălin Drulă, membru în comisia de Transporturi, transmitea premierului Dancila, într-o scrisoare deschisă , că situația este la mâna Guvernului să schimbe regulamentele pentru că "autostrada stă închisă în timp ce pe drumul național paralel (DN1) au periodic loc accidente cu victime"."Rezolvarea situației este la îndemână Guvernului care însă nu face nimic pentru a repune lucrurile în normalitate”, susținea Drulă care preciza că regulamentul cu pricina fusese modificat în 2017 la inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Despre cele două loturi CNAIR susține că au fost găsite lucrări neconforme și nefinalizate, iar din acest motiv recepția proiectelor nu poate fi făcută.- de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea (km 41+250 km 53+700)420.511.921 lei (circa 91 milioane de euro la cursul din 2017)Tirrena Scavi S.p.A Societa Italiană per Condotte d'Acqua S.p.ASemnat pe 16 aprilie 2014Martie 2016decembrie 2017- de la nodul Decea până la intrarea în autostradă în zona Turda (km 53+700 – km 70+000)470.004.894 lei (circa 102 milioane de euro la cursul din 2017): În lucruSC PORR Construct SRL/PORR Bau GmbH: Semnat pe 16 aprilie 2014Martie 2016ianuarie 2018----