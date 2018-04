CFR Marfă a aprobat un plan de investiții în valoare de 81 milioane lei pentru repararea și modernizarea de locomotive și vagoane

În 2018, compania intenționează să modernizeze 13 locomotive din care 6 diesel-electrice, 6 electrice și o locomotivă diesel-hidraulică și să repare 40 de locomotive, ceea ce implică reparații de tip RR și RG. Proiectul va permite creșterea nivelului de calitate al parcului de locomotive și gradul de disponibilitate al acestora.În prezent, CFR Marfă deține un parc de locomotive de 907 unități, dintre care 422 sunt active. Dintre acestea, 193 sunt locomotive electrice, 138 sunt diesel-electrice și 81 sunt diesel hidraulice.Tot În cadrul programului de investiții pe acest an, CFR Marfă va moderniza 600 de vagoane de marfă de diferite tipuri. În prezent, parcul activ de vagoane de marfă este format din 13.000 de unități, care asigură transportul de carbune, de minereu, mărfuri vrac, cereale, produse chimice și petroliere.De asemenea, CFR Marfă intenționează să acceseze 20 milioane de lei (4,3 milioane de euro) pentru proiectul RO-LA. “Sperăm ca până la finele acestui an să beneficiem de această sumă prin Administrația Fondului pentru Mediu [AFM],”, mai spune directorul companiei. Transportul de tip Ro La (din germană Rollende Landstrase) se referă la un tip de transport combinat în care trenurile duc camioane.Pe acest segment, din octombrie 2017, Guvernul României a anunțat alocarea a 10 milioane de lei (2,15 milioane de euro) pentru a sprijini demararea programului RO-LA. În noiembrie 2017, AFM a lansat programul RO-LA prin care se stimulează atragerea fluxurilor de marfă către calea ferată, de pe căile rutiere, în scopul reducerii emisiilor de CO2 emise de autovehiculele de transport rutier.Pe piața națională de transport de marfă, transportul rutier are o cotă de 61%, în timp ce transportul feroviar are o cotă de circa 15%, din care CFR Marfă deține o cotă de 6,8% și operatorii feroviari privați, aproximativ 8%.