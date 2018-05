Cum are de suferit unul dintre cele mai de succes proiecte turistice din Bucovina din cauza neînțelegerilor dintre autorități

Calea ferată cu ecartament îngust de la Moldovița a fost construită de un proprietar de gater din Munchen, Louis Ortieb, și dată în folosință în anul 1888 pentru transport de masă lemnoasă de la pădure la gater. În anul 1909 linia a fost preluată de la fondul bisericesc care a schimbat ecartamentul liniei de la 800mm la ecartament standardizat 760 mm. Inițial, traseul mocăniței avea 24 kilometri, de la Moldovița la Rososa, însă în decursul anilor s-au mai construit o mulțime de variante și tot sistemul a ajuns în anul 1987 la o lungime de 73 km.









Linia de la Moldovița a fost folosită până în anul 2001 pentru transport de masă lemnoasă. Începând cu iulie 2005 linia este administrată de Asociaţia pentru Păstrarea Liniilor Ferate Înguste . La ora actuală linia are 12 km.

Acum, Mocăniţa Huţulca de la Moldoviţa și-a mutat punctul de plecare într-o gară fără curent, toalete şi locuri de parcare. ”Din cauza dificultăților cu Autoritățile Județene și cu CNCFR suntem nevoiți să abandonăm gara CFR Moldovița și să revenim la vechiul punct de plecare, gara CFF Moldovița”, spun cei de la Huțulca, pe Facebook. Pe 14 mai ei au venit cu o completare pe Facebook, anunțând turiștii că s-au înțeles cu cei de la un gater și de la o benzinărie de lângă noul punct de plecare, astfel încât turiștii să aibă unde parca și să poată folosi toaleta.S-a ajuns la această schimbare a punctului de plecare din două motivePrimul dintre motive a fost o plângere depusă de reprezentanţii CFR, care îl acuză de distrugere pe proprietarul Mocăniţei Huţulca. Austriacul Georg Hocevar susține că ar fi fost atenționat de aceştia că va fi acţionat în instanţă, chiar din perioada în care amenaja calea ferată spre gară în urma aprobărilor primite din partea conducerii primăriei. „Noi nu ne-am fi apucat să facem nici o lucrare pe acest teren, dacă nu am fi fost încredinţaţi de primărie să o facem”, ne-a transmis Georg Hocevar.Ulterior, la Inspectoratul de Stat în Construcţii, s-a făcut o sesizare cu privire la faptul că lucrarea ar fi fost executată în lipsa unei autorizaţii de construcţie conform Legii 50/1991, deşi lucrările respective se încadrează la reparaţii de căi de comunicaţii pentru care nu e necesară o autorizaţie de construcţie. În urma celor două sesizări, pe numele proprietarului Mocăniţei a fost deschis un dosar penal, iar după ce în primă fază a fost audiat în calitate de martor, el a devenit ulterior suspect.„În primăvara anului 2018 am fost chemat la Poliţia TF Câmpulung în calitate de martor legat de o anchetă în urma plângerii formulate de SNCFR Iaşi pentru distrugerea staţiei CFR Moldoviţa. În urmă cu două săptămâni am fost chemat din nou la Poliţia TF Câmpulung, unde mi-a fost comunicat că şi Inspectoratul Judeţean în Construcţii Suceava a formulat un denunţ împotriva mea şi încadrarea mea juridică a fost schimbată în cea de suspect. Până nu se pronunţă o instanţă competentă asupra situaţiei nu pot în continuare să neglijez libertatea mea pentru ceva ce am făcut de bună credinţă. În aceste condiţii, nu văd altă soluţie decât să ne retragem deocamdată în vechea staţie de plecare CFF Moldoviţa”, spune Georg Hocevar .Administratorul proiectului spune că a încercat să le creeze turiştilor condiţii mai bune, amenajând în gara pe care a renovat-o (și acum a fost obligat să o părăsească) toalete, o casă de bilete, un muzeu şi un teren de joacă pentru copii.Operatorul Mocăniței speră că problema se va rezolva și a explicat în postarea din 14 mai ce pași va urma.Multumim d-lui primar Traian Iliesi care merge astazi la Campulung Moldovenesc sa explice autoritatilor situatia garii CFR Moldovitei. Responsabilul nostru SC, dl. Neculai Balaita, s-a inscris astazi la Directorul CNCFR Iasi, Radu Pipa in audienta. Avem mari sperante ca neintelegerile legate de statia CFR Moldovita, se vor rezolva cat de curand!