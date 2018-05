Câte restricții de viteză sunt în rețeaua CFR și care este viteza medie a trenurilor

​În rețeaua gestionată de CN CFR sunt peste 440 de restricții de viteză și, din cauza lor, viteza medie comercială a trenurilor Regio este de 39 km/h, în timp ce la InterRegio media este de 55 km/h. Datele trimise de CFR către HotNews.ro indică faptul că pe magistralele București-Oradea și Bucureșți - Timișoara sunt cele mai multe restricții. Mai jos poți vedea câte restricții vrea CFR Infrastructură să elimine în acest an și cât durează călătoria cu trenul între câteva orașe mari.





Sunt porțiuni mari unde trenurile au viteză foarte mică. De exemplu, pe M200, cele mai rapide trenuri fac 5 ore pe cei 201 km dintre Vințu de Jos și Arad.





În 2015 au fost scoase din circulație trenurile Intercity fiindcă nu mai putea fi asigurată viteza minimă obligatorie de 60 km/h necesară pentru ca un tren să aibă acest rang. După cum se poate vedea în tabel, la trenurile Intercity viteza medie comercială a scăzut de la 69, la 62 km/h, în nouă ani.





Cum stăm cu restricțiile





Viteza medie a trenurilor a scăzut în ultimii 14 ani din cauza restricțiilor de viteză, în special între Sighișoara și Arad unde sunt ample lucrări de reabilitare ce au deja mulți ani întârziere.Sunt puține porțiunile în care trenurile ating 100 km/h, iar despre ele puteți citi pe larg aici. Sunt însă multe porțiunile unde cele mai rapide trenuri, InterRegio, nu ating nici măcar media de 50 km/h, în timp ce pe liniile cu probleme viteza medie poate fi de sub 30 km/h.Dat fiind că numărul trenurilor Regio este de trei ori mai mare decât al trenurilor InterRegio, media de viteză este în jurul a 43-45 km/h, net inferior situației dinainte de 1989 când putem estima că media pe întreaga rețea era în jurul a 65-70 km/h, nu doar fiindcă restricțiile erau mai puține, ci și fiindcă existau mai multe trenuri cu rangul de Rapid.Pe linia 300 se fac 5 ore pe cei 223 km dintre Brașov și Teiuș, în timp ce un tren Regio face aproape șapte ore. Pe M400, cei 183 km dintre Sărățel și Baia Mare sunt parcurși în peste patru ore.Pe rețeaua gestionată de CNCF CFR SA sunt în evidență (la data de 31.03.2018) 442 restricții de viteză.Restricțiile de viteză aferente magistralelor rețelei CFR sunt următoarele:linia 300 - 77 (București - Episcopia Bihor)linia 900 - 66 (București - Timișoaralinia 200 - 36 (Brașov - Curtici)linia 400 - 28 (Brașov - Satu Mare)linia 500 - 20 (București - Vicșani)linia 800 – 7 (București - Mangalia)linia 600 - 5 (Mărășești - Ungheni)linia 700 - 5 (București - Galați)Jumătate dintre restricțiile din rețea sunt pe cele opt magistrale mari, restul sunt pe linii secundare.Compania își propune să ridice în acest an peste 40% dintre restricțiile existente, dar altele s-ar putea introduce.În acest an avem programate lucrări pentru ridicarea a 192 de RV. Restricțiile de viteză care se pot introduce pe parcursul anului sunt influențate de volumul de trafic derulat, de factorii de mediu sau de starea infrastructurii, care este permanent verificată de personalul de specialitate.Numărul de restricții de viteză reprezintă o valoare dinamică, prin care se reflectă starea infrastructurii CFR la un moment dat, fiind totodată influențat de nivelul de finanțare asigurat pentru executarea lucrărilor de reparații.Directorul general al CN CFR, Ion Gavrilă, spunea într-o conferință de presă, acum două luni, că obiectivul CFR este să elimine anual aproximativ un sfert dintre restricțiile de viteză. El spunea că anual se pot adăuga aproximativ 5% restricții noi, dar scopul este ca până în 2025 să fie eliminate o mare parte dintre restricțiile din rețeaua gestionată de companie.