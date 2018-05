Pro Infrastructura, despre proiectele de autostrăzi din Moldova: Este trist că după mulți ani de promisiuni deșarte, Guvernul alege să răspundă cetățenilor din Moldova cu hărți făcute pe genunchi și cu termene fanteziste

Solicităm oficialilor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să finalizeze cu atenție și celeritate evaluarea ofertelor pentru tronsoanele Autostrăzii A7 și să re-lanseze urgent procedurile de actualizare a studiilor de fezabilitate pentru Autostrada A8!





Cele două mari proiecte sunt A8 Târgu Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni și A7 Suceava - Bacău - Focșani - Buzău - Ploiești.Pro Infrastructura a postat un material despre ce ar trebui să se întâmple în perioada următoare, astfel încât cele două proiecte să fie puse pe baze solide.Licitațiile pentru pregătirea (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, autorizație de construire) celor patru proiecte (Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani) ale Autostrăzii A7 au fost lansate în 24.11.2016. În iulie și august 2017 au fost deschise ofertele. În curând se va împlini UN AN de zile, timp în care CNAIR nu a fost capabilă să evalueze ofertele depuse!În cazul Centurii Bacău, contractul pentru proiectare și execuție a fost reziliat în aprilie 2017, însă abia în 16.12.2017 a fost scos din nou la licitație, aflându-se acum tot în stadiul de evaluare a ofertelor, cu termen 30.05.2018 (care cel mai probabil va fi amânat).În țările din jurul nostru (Bulgaria, Ungaria, Serbia, Polonia) aceste etape se derulează în câteva săptămâni, nu luni sau ani întregi! Este evident că echipele de achiziții și comisiile de evaluare din CNAIR sunt incompetente, refuzând în mod inexplicabil asistența tehnică de la Comisia Europeană.În ceea ce privește Autostrada A8, lucrurile stau mult mai rău decât în cazul A7. CNAIR a lansat în licitație revizuirea studiilor de fezabilitate realizate în 2010 pentru a le aduce la un nivel tehnic corespunzător și pentru a obține acordul de mediu. Însă două licitații au fost anulate (Ditrău-Târgu Neamț și Târgu Neamț-Iași-Ungheni), iar singurul contract semnat (Târgu Mureș-Ditrău) practic nici nu a început, fiind suspendat de CNAIR (în două rânduri) și apoi reziliat pe 19.01.2018.Pe 01.02.2018, am explicat pe larg rezilierea defectuoasă și inoportună a contractului pentru Târgu Mureș-Ditrău Din ianuarie nu s-a mai întâmplat absolut nimic. CNAIR și MT au promis în repetate rânduri că vor debloca situația, însă au fost doar minciuni.Recent, Guvernul a inclus pe o hartă frumos colorată sectorul dintre Târgu Neamț și Iași în cadrul proiectelor ce se doresc a fi realizate prin Parteneriat Public Privat (PPP), deși toți cei 311 km ai Autostrăzii A8 au deja finanțare europeană asigurată prin POIM, o soluție mult mai ieftină și mai ușor de accesat decât varianta PPP.Din păcate, PPP-ul nu reprezintă o soluție magică pentru construcția mai rapidă de autostrăzi. Și în acest caz, studiile bine fundamentate sunt vitale și este nevoie de o pregătire profesionistă a proiectelor pentru a evita blocajele în execuția lucrărilor.Doar prin identificarea minuțioasă a riscurilor din teren partenerii privați (constructori, bănci, fonduri investiții) pot fi atrași într-un astfel de parteneriat! În caz contrar, vor participa doar companii dispuse să își asume riscuri imense, costurile fiind pe măsură. În plus, spre deosebire de proiectele finanțate din bani europeni, statul român trebuie să participe la investiție cu un procent mult mai mare, iar autoritățile nu sunt în stare să finanțeze corespunzător proiectele pe fonduri comunitare.Este trist că și în acest moment, după mulți ani de promisiuni deșarte, Guvernul alege să răspundă cetățenilor din Moldova în aceeași notă, cu hărți făcute pe genunchi fără nicio valoare și cu termene fanteziste care nu mai pot păcăli pe nimeni.