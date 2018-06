​VIDEO, FOTO Care sunt trenurile europene cu cel mai lung parcurs şi cât costă biletele - Din oraşul lui Kant, până pe Coasta de Azur

Trenul direct cu cel mai lung parcurs după numărul de ore poartă numărul 360, face 60 de ore şi leagă oraşul unde s-a născut Kant - Kaliningrad - de o zonă a celebrei staţiuni de la Marea Neagră, Soci. Trenul pleacă din enclava Kaliningrad situată în nordul Europei şi aproape trei zile mai târziu ajunge în sudul Rusiei, la Adler. Printre oraşele pe care le tranzitează se numără Vilnius, Minsk, Smolensk, Kransnodar şi Soci. Orașul în care s-a născit marele filozof s-a numit Konigsberg multe sute de ani când a făcut parte din diverse regate, mai ales prusace. Orașul a fost preluat de sovietici în Cel de-al Doilea Război Mondial și în 1946 i s-a dat numele actual, după fostul bolșevic Mihail Kalinin.







Traseul trenului 360 (foto Deutsche Bahn mobile app)







Călătoria de 2900 km are peste 40 de opriri, unele şi de mai mult de o oră, iar cele mai ieftine bilete de clasa a doua costă 100 de euro. Trenul 360 trece şi prin Lituania şi Belarus şi parcurge în medie 1200 km/zi. Viteza medie de deplasare este de 60 km/h, pe unele secţiuni depăşeşte 75-80 km/h, însă per total media ajunge să fie de sub 50 km/h din cauza opririlor dese şi lungi, mai ales la graniţe şi în cele mai mari oraşe tranzitate.

Trenul cu cel mai lung parcurs ca număr de km leagă Moscova de Nisa şi traseul de 3300 km este străbătut în 48 de ore.









Trenul are în general 10-12 vagoane de lux ale Căilor Ferate Ruse (RZD) şi merge pe relaţia Moscova - Smolensk - Varşovia - Viena - Innsbruck - Milano - Genova - San Remo - Nice Ville.

După o zi ajunge la graniţa dintre Polonia şi Cehia, pe cele mai rapide porţiuni rulează cu 180-200 km/h, iar la graniţa polono-bielorusă roţile sunt schimbate datorită diferenţei de ecartament dintre reţelele ruse şi cele europene.





Preţurile nu sunt deloc mici: de la 330 euro pentru o călătorie dus la clasa a -2-a şi până la 1200 euro pentru cine vrea să stea singur în cabină. Însă trenul este pentru ruşii bogaţi care au şi timpul şi cheful de a merge atât de mult timp cu trenul.





Traseul trenului Nisa - Moscova (sursa Deutsche Bahn mobile app)







Nisa a devenit un loc preferat al aristocraţiei ruse încă din 1856 după ce familia Romanov a construit o casă de vacanţă acolo. La Nisa este o comunitate mare de ruşi bogați şi tot acolo se găseşte şi una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din afara Rusiei.

Un alt exemplu de lung parcurs este trenul care, după o călătorie de 23 de ore, leagă Belgrad-ul de Zurich, via Zagreb şi Innsbruck.









Unul dintre trenurile rapide de foarte lung parcurs leagă Stockholm de oraşul norvegian Narvik, unul dintre cele mai nordice locuri din Europa unde există căi ferate. Un bilet clasa a doua la acest tren costă cel puţin 115 euro. Călătoria de 1500 km este făcută în 18 ore.

Un tren care profită de liniile bune din centrul Europei leagă Hamburg de Budapesta: cei 1.350 de km sunt parcurşi în 13 ore şi jumătate via Berlin, Praga şi Bratislava. Pentru acest tren, cel mai ieftin bilet de clasa a doua costă 210 euro.









Cel mai lung traseu de TGV este cel de peste 1200 km dintre Bruxelles şi Nisa, drumul durând 8 ore şi 20 de minute. Cel mai ieftin bilet este 150 de euro. Un alt traseu inter-ţări de mare viteză este Barcelona-Paris. Drumul de 1000 km durează şase ore şi jumătate şi cel mai ieftin bilet costă 100 de euro dacă este cumpărat cu mai mult timp inainte. La trenurile de mare viteză biletele pot costa şi sub 50 de euro pe distanţe mari, dacă sunt cumpărate cu mult timp înainte. Pe de altă parte, cumpărate chiar înainte de călătorie la ghişeu sau cu cardul la automat pot costa peste 150 de euro.









De exemplu, un bilet de ICE între Munchen şi Hamburg costă 150 de euro dacă-l cumperi chiar înainte de călătorie, dar achiziţionat cu două-trei săptămâni înainte biletul poate ajunge să coste sub 40 de euro.





Tren suedez (sursa - SJ)







Trenurile de mare viteză au schimbat modul în care se călătoreşte în Europa de Vest. De exemplu poţi ajunge în sub 14 ore de la Londra la Madrid, schimbând trenul de două ori. Înainte de apariţia trenurilor de mare viteză călătoria dura peste o zi.





Tren Eurostar







Cel mai lung tren care pornește din România ajunge în peste 19 ore la Viena. De la București sunt 852 km până la Budapesta și 1.124 km pana la Viena.









Țara vecină, Republica Moldova, are un tren de foarte lung parcurs către nord. De la Chișinău la St Petersburg drumul de peste 1.500 km durează 36 de ore și prețurile pornesc de la 80 de euro. Viteza medie este de sub 50 km/h pe mai multe secțiuni, fiind de 65 km/h în primii 200 km de după St Petersburg. Trenul trece prin Belarus și Ucraina și are 35 de opriri.

Un alt tren direct cu parcurs extrem de lung leagă Moscova de Paris, via Varşovia - Berlin şi Frankfurt. Drumul de peste 3.000 km durează 38 de ore. Biletele costă de la 313 euro.Moscova are trenuri directe către multe capitale din Europa. Spre exemplu un bilet până la Berlin costă cel puţin 200 euro.În timpul verii circulă o dată pe săptămână și un tren care leagă Minsk de Varna - via Cernăuți -Bacău - Bucuresști - Giurgiu. Cei 1820 km sunt parcurși în 36 de ore.