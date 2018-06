Drulă (USR): Ministrul Şova ne-a anunţat că renunţă la pregătirea proiectului autostrăzii Comarnic-Braşov cu Banca Mondială; ne distrugem orice credibilitate în relaţia cu instituţiile financiare internaţionale

Drulă anunţă, joi, pe pagina sa de Facebook, că membrii Comisiei Transporturi din Camera Deputaţilor au fost anunţaţi că autostrada Comarnic-Braşov nu se mai face cu fonduri de la Banca Mondială.”Vin cu o veste, probabil în premieră. Din păcate, o veste proastă pentru proiect. Ministrul Şova ne-a anunţat că renunţă la pregătirea proiectului cu Banca Mondială. Cu asta se duce pe Apa Sâmbetei orice şansă de profesionalism pe care o avea această investiţie Reamintesc că pregătirea proiectului cu Banca Mondială a fost anunţată cu surle şi trâmbiţe, anul trecut, de anteriorul Guvern PSD. Acum, actualul Guvern PSD se răzgândeşte. Ne distrugem orice credibilitate, ca ţară, în relaţia cu instituţiile financiare internaţionale”, scrie Drulă pe pagina sa de Facebook.Potrivit acestuia, soluţia a mai fost încercată de trei ori până acum.”În mod incredibil, soluţia PSD este aceeaşi încercată de 3 ori până acum, în 2003-2005, 2007-2009 şi 2013-2015: magicul partneriat public-privat (PPP). Mai mult, cel care se va ocupa este acelaşi om care s-a ocupat de anterioarele trei eşecuri - Narcis Neaga. E halucinant că dl. Neaga, care a participat la şedinţă, recunoaşte senin că proiectul nu se poate susţine din taxele de trafic (o iluzie care a fost vândută românilor de politicieni ani de-a rândul). Aşa este. Ceea ce înseamnă, cum am tot spus, că statul trebuie să acopere rata anuală pe zeci de ani - aşa-numita plată de disponibilitate”, mai spune drulă.Deputatul USR afirmă că, la ultima încercare era vorba de 300 de milioane de euro/an timp de 26 de ani.”Ca termen de comparaţie, anul trecut toată contribuţia de la buget pentru toate proiectele CNAIR, autostrăzi, drumuri naţionale, centuri, etc a fost mai mică de atât. Dar dincolo de efortul bugetar, problema fundamentală este că clasificarea conform regulilor Eurostat a acestui tip de proiect este «on the balance sheet». Adică, pe româneşte, toată suma se marchează în deficitul bugetar. Ori deficitul deja este la limita de 3% sau chiar peste după cum a gestionat PSD economia în ultimii doi ani.”, mai spune deputatul USR.Acesta precizează că în 2003-2005, proiectul a eşuat pentru că nu avea studii geotehnice de detaliu, iar Narcis Neaga a admis că ele nu există nici în prezent.”Ori, fără aceste studii serios făcute nu se poate face proiectul. Avem fonduri europene disponibile pentru acest coridor - nu e nevoie de PPP, s-ar putea scoate la licitaţie ca un proiect realizat cu finanţare din fonduri de coeziune. Dacă am avea acea pregătire care trebuia făcută în cooperare cu Banca Mondială, dar care se anulează. Am plecat de la această întâlnire cu un gust amar. Mai toată lumea de faţă - primarii localităţilor din zonă, reprezentanţii consiliilor judeţene (majoritatea tot din PSD), membrii din Comisie - toţi scuturau din cap a lipsă de încredere că acest proiect se va realiza”, povesteşte Drulă.Acesta afirmă că ”ar fi atât de uşor cu profesionalism şi cu lucrurile făcute în ordinea lor firească”.