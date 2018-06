Ministrul Transporturilor, Lucian Șova: ”Când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari și vor pleca multinaționalele către alte zone fără autostrăzi, dar cu salarii mici”

„Ministrul Șova i-a dat replica de mai jos, ieri, în Comisia de Transporturi, unui coleg deputat care afirmase că avem nevoie urgentă de autostrăzi și că riscăm să plece marile companii (de ex. Dacia-Renault) dacă nu avem o infrastructură decentă”, scrie Drulă pe contul său de Facebook “Este o rețea de autostrăzi minunată în Occident. De ce au venit multinaționalele aici? Au venit că sunt salarii mici. Când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari. Și tot vor pleca. Către alte zone fără autostrăzi, dar cu salarii mici.”, ar fi spus ministrul Șova.România are aproape 770 de km de autostradă în prezent, clasându-se pe ultimele locuri din Europa atât în ce privește lungimea rețelei de șosele de mare viteză, cât și ca număr de kilometri de autostradă per cap de locuitor.