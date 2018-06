CFR Călători a anunțat trenurile sezoniere către Litoral. Va fi însă o vară grea, cu aglomerație și călătorii lungi fără loc rezervat

Oricine a mers recent cu trenul spre Ardeal, Moldova sau spre Litoral a putut vedea că este plin și, nu de puține ori, într-un vagon cu 90 de locuri pe scaune ajung să călătorească peste 130 de persoane fiindcă trenuri ca traseu de sute de km ajung să aibă în compunere numai două - trei vagoane.







Aglomerație în tren (foto - HotNews)







Într-un răspuns pentru HotNews.ro, CFR Călători a spus că numărul călătorilor transportaţi în perioada ianuarie – aprilie 2018 a fost aproximativ egal cu cel din perioada similară a anului 2017. Compaania a mai precizat că, în sezonul estival, când traficul de pasageri este crescut, trenurile de lung parcurs care fac legătura între Ardeal/Moldova și Litoral vor circula cu o compunere maximă de 12 - 14 vagoane de călători.

Un tren ceva mai rapid este IR 1936 care face 5 ore și 8 minute de la Brașov la Constanța.









Practic,16 trenuri directe (cu ramurile aferente) vor avea ca destinație Constanța/ Mangalia, în timp ce 17 trenuri vor pleca zilnic din gările Capitalei (Gara de Nord și Băneasa) spre Constanța, din care 7 ajung la Mangalia.

În ultimii opt ani nu s-au alocat prin bugetul de stat niciun fel de fonduri pentru achiziţia de material rulant nou sau pentru modernizarea celui existent, astfel că CFR are doar 800 de vagoane, cu 300 mai puțin decât are nevoie.Nu vor fi însă multe astfel de trenuri.CFR spune că, începând din data de 29/30 iunie 2018 se pune în aplicare programul estival de circulație “Trenurile Soarelui“. Până la data de 9 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura zilnic legături directe din toată țara către staţiunile de la Marea Neagră, către Delta Dunării şi retur.Între Satu Mare și Mangalia călătoria durează aproape 20 de ore, iar între Oradea și Mangalia drumul este 18 ore. De la Târgu Mureș drumul durează 12 ore, iar de la Iași, 10 ore. Va exista și un tren direct Reșița - Mangalia, cu timp de parcurs 15 ore.Vor există legături frecvente cu trenuri care circulă între Constanța și stațiuni, dar, din cauza liniei călătoria de 43 de minute dintre Constanța și Mangalia poate dura și 100 de minute.CFR spune că trenurile InterRegio sunt dotate cu instalații de climatizare, iar trenurile de lung parcurs au în compunere vagoane de dormit și cușetă.În total, compania are în parcul activ de material rulant un număr de circa 800 de vagoane de călători, inclusiv vagoane de dormit şi cuşetă. Dintre acestea un număr de peste 550 vagoane sunt dotate constructiv cu instalaţie de climatizare. Vagoanele fără instalaţie de climatizare sunt folosite cu preponderenţă pentru trenurile Regio.TarifeO călătorie București - Constanța, fără nicio ofertă comercială, este 59,6 lei la tren IR, clasa a 2-a. Între Oradea și Mangalia tariful este 124 lei la clasa a 2 a și 154 lei la cușetă cu șase paturi. Drumul Sibiu-Constanța costă 61 de lei, iar Iași-Constanșa, 82 lei.Dacă se achiziționează un bilet dus-întors călătorul beneficiază de 10% reducere, iar dacă biletul este achiziționat online se mai adaugă o reducere de 5%. De asemenea, pentru cumpărarea biletelor cu cel puțin 21 de zile în avans reducerea este de 25% din tariful de transport.Durata de parcursTrenurile Litoral, care circulă cu viteză sporită fără opriri intermediare între București Nord – Constanța și retur, ajung la destinație în aproximativ două ore. Durata călătoriei cu celelalte trenuri InterRegio, pe ruta București – Constanța, este în medie de circa 2 ore și 20 minute.Conexiunea cu Delta DunăriiPentru a facilita accesul turiștilor la Delta Dunării, va circula zilnic un tren direct InterRegio pe ruta București Nord – Tulcea Oraș și retur (IR 1689, cu plecare din București Nord la 06:10 și IR 1688, cu plecare din Tulcea Oraș la ora 13:10). De asemenea, în fiecare zi, 4 trenuri (2 dus/ 2 întors) vor continua să circule între Medgidia și Tulcea.Modificări în circulația altor trenuriOdată cu intrarea în vigoare a programului de transport estival, unele trenuri Regio și Interregio vor avea programul de circulație adaptat la noul program de mers al trenurilor estivale, iar modificările vor fi anunţate la nivel local în gări.