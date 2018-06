Unde sunt autostrăzile din programul de guvernare PSD? ZERO kilometri noi de autostradă deschiși circulației într-un an și jumătate de mandat, proiecte blocate sau întârziate și nici un termen respectat

​Analiză

În urmă cu un an și jumătate PSD-ALDE prelua guvernarea și în primele zile ale cabinetului Grindeanu publica, în detaliu, prima versiune detaliată a celebrului program de guvernare cu care au căștigat alegerile parlamentare. În acest document - corectat și ajustat deja de câteva ori între timp după schimbarea cabinetelor - la capitolul infrastructură rutieră erau promise multe proiectele importante care erau date ca și rezolvate în perioada 2017-2018... În realitate, nici un termen nu a fost respectat, nici un kilometru nou de autostradă nu a fost deschis circulației până în prezent, multe proiecte sunt blocate, altele întârziate peste măsură, iar în cazul unor proiecte s-au făcut chiar pași înapoi. HotNews.ro a luat primul program de guvernare, proiect cu proiect, și a analizat care e stadiul la zi pentru fiecare drum de mare viteză promis de PSD la preluarea puterii.







Informația pe scurt:



În prima versiune a Programului de Guvernare (document de 173 de pagini depus la Parlament în ianuarie 2017), PSD promitea că va finaliza mai multe autostrăzi în 2017 și 2018. Alte mari proiecte de autostrăzi aveau termene în orizontul 2018-2019 sau 2020. Nici un proiect nu are termenele respectate, toate au întârzieri, iar până acum singurii kilometri de autostradă deschiși circulației - 15 la număr pe Lugoj - Deva Lot 2 - erau gata încă de pe vremea guvernării Cioloș. Alte proiecte de autostrăzi au blocaje (A1 Lugoj - Deva, Lot 3; A10 Sebeș - Turda, Loturile 3 și 4) sau au făcut chiar pași înapoi (A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - singurul contract semnat a fost reziliat). Zeci de licitații au amânări peste amânări, unele au ofertele în evaluare la Compania de Drumuri de aproape un an de zile

Pentru unele proiecte licitațiile au fost dezastruoase și vor trebui relansate (Pitești - Craiova, redesenat ca drum expres în baza unor studii vechi; relocarea utilităților care ține în loc Podul de la Brăila ș.a.) Proiecte importante ca Sibiu - Pitești, Comarnic - Brașov sau Târgu Mureș - Iași sunt în aer.





„Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice şi sociale a ţării, este absenţa unei reţele satisfăcătoare de transport rutier rapid (autostrăzi şi drumuri expres). România are în acest moment puţin peste 500* de kilometri de autostradă în operare şi aproximativ 250 de kilometri de autostradă în construcţie”, se arăta scris în prima versiune al Programului de Guvernare PSD publicat în ianuarie 2017, în primele zile ale guvernului Grindeanu. (*N.r. - La acel moment erau în operare circa 735 de kilometri, la care între timp s-au mai adaugat circa 15 km finalizați în decembrie 2016 și deschiși în martie anul următor).

Pe lista proiectelor prioritare, începând de la pagina 106, PSD înșira autostrăzi după autostrăzi și drumuri expres, iar mai toate aveau diverse termene de implementare în perioada 2017-2018-2019. Descarcă de aici varianta Programului de Guvernare PSD din ianuarie 2017. (.pdf, ~2MB)

Liviu Dragnea, în decembrie 2016: „Programul de guvernare al PSD va fi respectat la virgulă, actul de guvernare va fi monitorizat de o echipă de specialişti”









FOTO: A1 Lugoj - Deva, Lot 4 - iunie 2018









„Finalizarea cu prioritate a axei: Constanţa – Nădlac (Coridor IV)”



STADIUL ACTUAL : Autostrada Lugoj - Deva încă nu este gata, cu excepția celor 15 km terminați încă din timpul guvernării Cioloș. Autostrada Lugoj - Deva, lungă de aproape 72 de km, nu va fi gata de fapt în întregime nici până în 2022. Asta pentru că există o porțiune de circa 3 km unde trebuie construite două tuneluri: contractul a fost reziliat, proiectarea structurilor e în aer, iar execuția propriu-zisă ar dura cel puțin 3-4 ani. Asta dacă totuși s-ar rezolva blocajul și realizarea tunelurilor ar fi lansată într-un final la licitație...





Lotul 3 se află și el într-un blocaj - Compania de Autostrăzi nu mai vrea să semneze contractele adiționale pentru unele lucrări și pentru nodul de la Holdea, necesar pentru a permite descărcarea traficului dacă o porțiune din autostradă va fi deschisă.





Pe Lotul 4 se lucrează și sunt șanse să fie gata abia spre finalul anului sau la începutul anului viitor.







---



STADIUL ACTUAL : Compania de Drumuri a reziliat revizuirea SF-ului în vara lui 2017 și a pornit direct licitațiile de execuție pentru secțiunile de montane, cele mai grele din tot proiectul, în baza unor studii vechi, de către Comisia Europeană.

: Compania de Drumuri a reziliat revizuirea SF-ului în vara lui 2017 și a pornit direct licitațiile de execuție pentru secțiunile de montane, cele mai grele din tot proiectul, în baza unor studii vechi, criticate puternic de către Comisia Europeană.





Secțiunea 1 (Sibiu - Boița, 13 km) și Secțiunea 5 (Pitești - Curtea de Argeș, 30,5 km) - au fost lansate la licitație în iunie 2017. În octombrie au fost deschise ofertele. Un câștigător nu a fost anunțat încă...





Pentru Secțiunile 2, 3 și 4 - cele mai grele - Compania de Drumuri anunța că a pregătit documentația și că urmează scoaterea iminentă la licitație. Asta era în martie-aprilie 2018, iar la baza acestor documentații stau studiile vechi de 10 ani, cu informații geo insuficiente și criticate de experții europeni...





STADIUL ACTUAL: A0 Sud a fost scoasă la licitație în iulie 2017, cu oferte depuse în octombrie. Atribuirea pentru cele trei loturi în lungime totală de 52 de kilometri a venit abia în mai 2018, însă

A0 Sud a fost scoasă la licitație în iulie 2017, cu oferte depuse în octombrie. Atribuirea pentru cele trei loturi în lungime totală de 52 de kilometri a venit abia în mai 2018, însă până la semnarea contractelor propriu-zise înca mai e cale lungă...





---



STADIUL ACTUAL:





---







FOTO: O bucată din autostrada Transilvania în apropiere de Cluj Napoca















„Finalizarea Autostrăzii Transilvania”

STADIUL ACTUAL: După un an 2017 aproape pierdut, cabinetul Tudose căuta asistența Băncii Mondiale, exasperat de neputința autorităților de la drumuri care în decurs de 15 ani au ratat trei tentative de concesiune/PPP-uri și nici nu au reușit să revizuiască Studiul de Fezabilitate.







Banca Mondială ar fi trebuit să se ocupe de realizarea studiilor, atât de necesare pentru o autostradă montană, un proiect foarte complex.









Cabinetul Dăncilă, însă, a pus cruce acestei colaborări și a anunțat recent că va încerca din nou o tentativă de PPP pentru întreg tronsonul Brașov - Comarnic - Ploiești. De acest proiect nu se va ocupa Ministerul Transporturilor sau Compania de Drumuri ci - atenție - Comisia Națională de Prognoză din cadrul Secretariatului General al Guvernului...





Șansele reale ca acest proiect să fie gata în 2022 sunt ZERO.







STADIUL ACTUAL: În 2014 a fost lansată licitația pentru revizuirea SF-ului pe Sibiu - Făgăraș, deci doar pe o parte din proiect. În 2015 a fost semnat contractul și nici până în ziua de azi nu este finalizat!







Șansele ca lucrările propriu-zise pentru acest proiect să fie gata până în 2020 sunt ZERO.





---



STADIUL ACTUAL : Cu un contract reziliat la finele lui 2016 din cauza mobilizării slabe a constructorului, cei 64 de km de autostradă (realizați deja în proporție de 50% de pe vremea Bechtel) au fost scoși la licitație abia în august 2017. Ofertele au fost depuse în februarie 2018 și, deși au trecut deja aproape patru luni, Compania de Drumuri încă nu a atribuit nici unul dintre contracte pentru cele trei loturi.











---





STADIUL ACTUAL: De la Nădășelu la Suplacu de Barcău sunt circa 96 de km și doar 8,7 km au soarta certă. „Ciotul” Gilău - Nădășelu este gata din noiembrie 2017, dar nefuncționali pentru că autoritățile de la drumuri au lansat cu mare întârziere finalizarea viaductului peste Someș care să unească noul tronson de restul A3 spre Cămpia Turzii, finalizat de pe vremea Bechtel (2010).







Tronsonul Nădășelu - Mihaiești (16,8 km) este în aer momentan. A fost contractat în 2016 și reziliat în 2017, dar nici până în ziua de azi nu a mai fost lansată licitația. Finalizarea lucrărilor până în 2020 are șanse minime.









---







STADIUL ACTUAL : Din start termenul pus în programul de guvernare a fost încălcat.

: Din start termenul pus în programul de guvernare a fost încălcat. Cei 70 de km sunt, oficial, încă în lucru, deși circa 27 de kilometri sunt gata de la începutul anului. Problema e că fosta conducere a Companiei de Drumuri nu a vrut să facă recepția lucrărilor, invocând vicii și probleme la execuție. Societatea civilă a tot invocat cu nu există probleme suficient de mari care să împiedice deschiderea circulației și că ce lucrări mai erau de executat puteau fi făcute fără a perturba traficul.





Ministrul Transporturilor invoca la începutul anului și regulamentul de recepție care prevede mai nou că proiectul trebuie să fie gata 100%, chiar dacă lucrările rămase de executat nu sunt direct legate de calea de rulare pe care se poate circula. Ministrul Lucian Șova promitea că va demara modificarea regulamentului de recepție, dar nici până azi nu s-a făcut ceva în acest sens...





Pe Lotul 1 se lucrează, dar pe Lotul 2 constructorul are probleme de mobilizare.











---





STADIUL ACTUAL





---





STADIUL ACTUAL : Cei 3,3 km care ar urma să intre în Capitală în zona Petricani sunt în lucru și există ÎNCĂ șanse să fie gata abia spre final de 2018. Termenul pus de PSD în programul său de guvernare a fost deja depășit...







alocarea financiară a fost insuficientă





---





FOTO: Traseul autostrăzii A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni











„Autostrada est-vest (Montana)”:





STADIUL ACTUAL: Nu doar că nu a avansat cu nimic proiectul, ci dimpotrivă - singurul contract semnat

Nu doar că nu a avansat cu nimic proiectul, ci dimpotrivă - singurul contract semnat a fost reziliat ! Rezilierea revizuirii SF-ului a venit în ianuarie 2018, după ce a fost suspendat timp de un an de zile de către COmpania de Autostrăzi.





Fără studii adecvate, fără proiectare și fără un orizont clar, tronsonul Tărgu Mureș - Ditrău - Neamț e în aer momentan...







---



STADIUL ACTUAL : Realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic nici măcar nu a fost scoasă la licitație!







Practic pe acest tronson nu s-a întâmplat nimic concret, în ciuda tuturor protestelor și solicitărilor venite de la cetățeni și din partea societății civile.







Dacă timp de mai bine de un an și jumătate guvernele PSD nu au făcut nimic pentru acest tronson, cabinetul Dăncilă a decis cum va continua: va încerca să realizeze proiectul printr-un PPP și a desemnat Comisia de Prognoză din cadrul SGG să se ocupe de implementarea acestuia.







Șanse ca lucrările să demareze măcar în 2019: ZERO.







---







STADIUL ACTUAL: Pe 52 de km din cei 56 se lucrează, iar 13 km de la Ungheni la Iernut ar putea fi gata în 2018, dar nu vor putea fi deschiși circulației fără ca lotul Iernut-Chețani să fie și el gata. Din păcate acest tronson are șanse să fie gata abia în a doua jumătate din 2019, în timp ce lotul Chețani - Câmpia Turzii ar putea fi gata și mai târziu. Pe 52 de km din cei 56 se lucrează, iar 13 km de la Ungheni la Iernut ar putea fi gata în 2018, dar nu vor putea fi deschiși circulației fără ca lotul Iernut-Chețani să fie și el gata. Din păcate acest tronson are șanse să fie gata abia în a doua jumătate din 2019, în timp ce lotul Chețani - Câmpia Turzii ar putea fi gata și mai târziu. Detalii despre proiect.





Circa 4,5 km de lângă Târgu Mureș sunt în curs de licitare încă din octombrie 2016!





Șansele ca această autostradă să fie gata în 2018: ZERO.







---



STADIUL ACTUAL : Pe cei 9 km între A1 și DN7 a fost deschisă la patru benzi în toamna lui 2017, după patru ani de lucrări, dar nici până azi nu a fost terminat complet proiectul. Circulația în continuare se defășoară pe un strat temporar de asfalt (n.r. mai exact pe binder) și nu pe stratul final de uzură...











---





FOTO: Harta drumului de mare viteză pe relația Nord - Sud în Moldova















„Coridorul IX paneuropean, prin realizarea unor tronsoane de drum/valoare estimată”:

STADIUL ACTUAL: De aproape doi ani Compania de Drumuri se chinuie să contracteze lucrările de realizare SF și Proiect Tehnic - atenție, nu de execuția propiu-zisă - pentru toate cele patru tronsoane care ar urma să asigure relația rutieră de mare viteză pe axa Nord - Sud în Moldova.











---





STADIUL ACTUAL: Nimic. ZERO.





---



STADIUL ACTUAL:





---





FOTO: Randare 3D - Cum ar putea arăta Podul de la Brăila

---



STADIUL ACTUAL: Pe scurt, drumul Constanța - Tulcea - Brăila e în aer. Singura componentă pentru care s-au făcut pași concreți este Podul peste Dunăre.









Licitația pentru realizarea Podului de la Brăila și a circa 22 de km de drum adiacent a fost lansată în mai 2017, iar în ianuarie 2018 a și fost semnat contractul cu asocierea Astaldi - IHI Infrastructure Systems.





Cu toate acestea, alocarea bugetară pentru 2018 a fost una infimă: puțin peste 1% din valoarea totală a proiectului de circa 433 milioane de euro.







bâlbăielile procedurale ale Companiei de Drumuri care a lansat o serie de licitații esențiale (de relocare a utilităților) abia după atribuirea contractului de lucrări. Mai grav, licitațiile și așa cu termene amânate succesiv, au fost anulate! Dincolo de subfinanțare , proiectul este frânat tocmai decare a lansat o serie de licitații esențiale (de relocare a utilităților) abia după atribuirea contractului de lucrări. Mai grav,și așa cu termene amânate succesiv,





„Într-un scenariu realist, dacă licitațiile pentru relocarea utilităților vor fi relansate în viitorul foarte apropiat și nu se vor anula și de această dată, lucrările la acest obiectiv extrem de important pentru zona Brăila-Galați vor începe cu o întârziere de minim un an de zile, adică în 2020”, avertiza în mai Asociația Pro Infrastructura.





---





FOTO: TRaeul drumului expres Craiova - Pitești







---







STADIUL ACTUAL: La câteva luni de la preluarea guvernării, cabinetul Grindeanu a anulat licitația lansată din timpul Guvernării Cioloș pentru revizuirea SF-ului pentru autostrada Pitești - Craiova, și a decis să lanseze direct licitații de execuție pentru drumul expres Pitești - Craiova, în baza unor studii vechi din 2007.









Pe repede înainte, ignorând toate avertizările experților independenți și a societății civile, Compania de Drumuri a deschis în octombrie 2017 ofertele pentru cele 4 tronsoane ale drumului expres (NU autostradă!). În mod previzibil au urmat contestații pe seama documentației (dar și a modelului de contract propus, detalii aici ).





Justiția tocmai ce s-a pronunțat definitiv asupra unor contestații, iar Compania de Drumuri va fi obligată să reia de la zero licitațiile (dacă vrea să meargă înainte tot pe planul drumuluii expres cu studii din 2007...)





Cu alte cuvinte, nici o mașină nu va circula prea curând pe vreun drum de mare viteză între Piești și Craiova.





---



STADIUL ACTUAL: Compania de Drumuri

Compania de Drumuri a reușit să asfalteze cei 600 de metri de după intrarea în țară, preluând bucata de drum de la Primăria Giurgiu...





---











Bilanț final după 18 luni de guvernare PSD-ALDE:





Km de autostradă deschiși circulației la 31 decembrie 2016: ~735

Km de autostradă deschiși circulației la 1 iulie 2018: ~750

"După ce am luat act de victoria PSD-ului de duminică, am dat dispoziţie colegilor mei să redacteze programul de guvernare în forma (...) oficială care va trebui să fie depusă la Parlament şi care fi prezentată de candidatul pe care PSD îl va propune. Tot ceea ce am promis şi am prezentat, fără excepţie, în timpul campaniei electorale va fi respectat la virgulă. Orice măsură, orice cifră, orice acţiune care a fost prezentată şi care a fost prinsă în programul nostru de guvernare va fi respectată fără niciun fel de ezitare", declara Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă în 15 decembrie 2016.HotNews.ro trece în revistă, EXACT AȘA cum sunt ele enumerate în acea primă variantă a programului de guvernare,și detaliază care este de fapt stadiul lor la zi.„Finalizarea autostrăzii Lugoj-Deva. Perioada: 2017.”„Autostrada Sibiu-Piteşti.”---„Finalizarea Variantei Ocolitoare a Bucureştiului la profil de autostradă (Inel Bucureşti (A0) care va face legătura între autostrada A1 cu autostrada A2 în primă fază);”„[n.r. drum Trans Regio] Constanţa – Vama Veche – Trans-Regio – (36,7 mil Euro, FEN+BS).”. Nimic.Comarnic – Braşov (997,75 mil. Euro). Perioada: 2017 – 2022.”---„Sibiu – Braşov (737,22 mil Euro). Perioada: 2017 – 2020.”„Surplacu (sic!) de Barcău – Borş (+ Oradea). (304,43 mil. Euro) Perioada: 2017-2019”Chiar și așa, odată semnate contractele, termenele de finalizare sunt de 24 de luni pentru fiecare lot. Astfel, șansele ca acest proiect să prindă anul 2019 cu lucrările finalizate sunt minime.„Nădăşelu – Suplacu de Barcău – (1002,55 mil. Euro). Perioada: 2017-2020.”Tronsonul Mihăiești - Suplacu de Barcău (80 km) are cinci loturi și un tunel lung de 2,4 km la Meseș, iar din 2014 se află în faza de revizuire a Studiului de Fezabilitate. Licitațiile pentru proiectare li execușie ar putea fi lansate vara aceasta, însă șansele ca acest proiect să fie gata până în 2020 sunt ZERO, cu atât mai mult cu cât discutăm de realizarea unui tunel destul de lung pe parcurs.„Finalizarea autostrăzii Sebeş – Turda. Perioada: 2017”Finalizarea întregului obiectiv până în 2019 pare greu de crezut. Cele patru loturi au fost contractate în... 2014.„Tronsonul Ploieşti – Comarnic (306,77 mil. Euro, FEN+BS)”: Bucata a fost inclusă în noul plan de a lansa proiectul Ploiești - Comarnic - Brașov prin PPP condus de Comisia de Prognoză. Vezi detalii mai sus la Comarnic - Brașov.„Finalizarea Secţiunii Bucureşti - Ploieşti, sector 1, km 0+000 - km 3+325; nod Centura Bucureşti km 6+500 şi nod Moara Vlăsiei km 19+500. Perioada: 2017”Contractat în 2015, proiectul a demarat cu greu și cu blocaje birocratice. În bugetul pe 2018, însă,, acoperind doar o treime din necesar - lucru recunsocut chiar și de oficialii din Ministerul Transporturilor. Drept urmare, în ultima perioadă au apărut semne de demobilizare a constructorului, punând sub îndoială finalizarea în acest an.„Tronsonul Tg. Mureş – Tg. Neamţ (Val. estimată: 2942 mil. Euro, FEN+BS); Perioadă realizare SF + PT: 2017-2019.”„Tronsonul Tg. Neamţ – Iaşi – Ungheni (Val. estimată: 1.129 mil. Euro). Perioadă realizare SF + PT: 2017-2019. Perioadă execuție lucrări: 2019 – 2022.”„Câmpia Turzii – Târgu Mureş – la nivel de autostradă (224,94 mil Euro, FEN+BS). Perioada: 2017-2018”„Modernizare Centură Bucureşti (A1-DN7, A2-DN2) (53,80 mil Euro, FEN+BS). Perioada: 2017-2018”.Pe Sectorul A2-DN2 - circa 11 km - licitația a fost reluată în aprilie 2017 și în august anul trecut s-au depus ofertele. După numeroase amânări, a fost desemnat un cîștigător - compania chineză Sinohydro, dar procedura e încă blocată de contestații, iar proiectul are șanse mici să fie demarat pe teren până la final de 2018.„Drumuri expres: Ploieşti-Buzău (254,800 mil Euro), Buzău – Focşani (282,36 mil. Euro), Focşani – Bacău (428,3 mil Euro), Bacău – Paşcani (388,95 mil Euro) – FEN+BS; Perioada SF si PT: 2017-2018. Execuție lucrări: 2019-2021”.Licitațiile au fost lansate în noiembrie 2016, fiecare a trecut prin catevapână când au fost depuse ofertele, iar de aproape un an Compania de Drumuri se „chinuie” să evalueze ofertele șă să atribuie în sfârșit contractele. Nici vorbă să înceapă execuția lucrărilor în 2019 sau 2020...„Drumuri expres: Paşcani – Suceava (289,99 mil Euro), Suceava – Siret (196,20 mil.Euro) – FEN+BS;”„Legătura A3 – Aeroport Henri Coandă (43,11 mil Euro, FEN+BS) Perioada: 2017-2019.”Lansată în noiembrie 2016, pe vremea guvernării Cioloș, licitația pentru SF și Proiect Tehnic a suferitOfertele au fost depuse în iulie anul trecut și, deși a trecut deja aproape un an, nici până acum Compania de Drumuri nu a finalizat evaluarea ofertelor pentru a anunța un câștigător!„Constanţa – Tulcea – Brăila (+ pod peste Dunăre) (1141,88 mil. Euro, FEN+BS).”„Autostradă: Pitești – Craiova. Perioada realizare SF+PT: 2017-2018. Execuție lucrări: 2019-2021.”„Bucureşti – Giurgiu (41,25 mil. Euro, FEN+BS) Perioada: 2018-2019.”